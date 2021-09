TSG Oberbrechen II rückt an Spitze

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-A-Liga hat der RSV Weyer II seinen guten Lauf auch gegen die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach fortgesetzt. In der Gruppe 2 der B-Liga übernahm die TSG Oberbrechen II die Tabellenführung vom spielfreien VfR 07 Limburg.

A-Liga

RSV Weyer II - FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach 3:1 (2:1): Eine mäßige Leistung reichte, um nach dem ersten Durchgang knapp in Führung zu liegen. Dennis Dietrich wurde von Tom Weber schön freigespielt und vollendete nach gut 20 Minuten. Den Ausgleich nach einer halben Stunde konterte Hendrik Schmitt mit Wut im Bauch und voller Wucht zum 2:1. Kurz nach dem Wechsel stellte Marcel Wagemann die Weichen endgültig auf Sieg (49.). "Die FSG war zu schwach, um nochmal richtig dagegen zu halten. Der RSV brachte allerdings auch lange Zeit nichts Konstruktives mehr zu Stande und falls doch, war der gute Gästekeeper Lukas Hennemann zur Stelle. Alleine in der Schlussviertelstunde vereitelte er eine Handvoll Hochkaräter und so blieb es beim hochverdienten, aber viel zu niedrigen Heimsieg", meinte RSV-Berichterstatter Roger Barthelmes.

Weyer: Schmitt, Pfeiffer, Kramm, Köhler, Böhmig, H. Schmitt, Weber, Jallow, Dietrich, Wagemann, Jilke (Wengenroth, Loresch, Gleissner)

Gräveneck/Seelbach/Falkenbach: Hennemann, Finzel, Österling, Schön, Zwitkowicz, Konrad, Zanger, Nguyen, Dragesser, Sennlaub, Ruis (Schmidt, Pitsch, Brockmann, Frühwirth, Bittner)

Schiedsrichter: Heinz Steinbach (Neu-Anspach) - Zuschauer: 40 - Tore: 1:0 Dennis Dietrich (19.), 1:1 Steven Pfeiffer (30., Eigentor), 2:1 Hendrik Schmitt (40.), 3:1 Marcell Wagemann (49.).

B-Liga, Gruppe 1

RSV Würges II - SC Dombach 1:1 (0:1): Unter dem Strich eine gerechte Punkteteilung, auch wenn der RSV in Durchgang zwei mehr investierte und durchaus auch als Siege vom Platz hätte gehen können. "Für die Heimelf war es wichtig, mal wieder in der Defensive gut gestanden zu haben. Da gab es in den letzten Spielen doch viel zu viele Gegentore", konstatierte RSV-Berichterstatter Ingo Hörning. - Tore: 0:1 Daniel Holzhäuser (17.), 1:1 Robin Schweikart (82.).

B-Liga, Gruppe 2

FSG Dauborn/Neesbach II - SG Weinbachtal II 8:0 (4:0): Dauborn/Neesbach II benötigte gut 20 Minuten bis zum ersten Treffer, dann lief das Toreschießen wie am Schnürchen. Hatte Weinbachtal II in Halbzeit eins noch zwei dicke Chancen, war von der SG nach der Pause nichts mehr zu sehen. "Die Latte und Torwart Kaan Kartop verhinderten ein zweistelliges Ergebnis", meinte FSG-Pressewart Andreas Busche. - Tore: Braa Zedan (2), Johannes Helfenstein, Thomas Mohr, Silas Stengel, Daniel Weiss, Simon Göpfer.

SG Kirberg/Ohren II - SG Niedershausen/Obershausen II 4:1 (2:0): Gerade im ersten Spielabschnitt dominierten die Hausherren, taten sich aber zunächst schwer, ein Tor zu erzielen. Ein Doppelschlag vor der Pause ebnete dann den Weg zum Heimsieg, der mit dem schnellen 3:0 nach dem Wechsel fast eingetütet war, auch wenn Niedershausen/Obershausen II etwas stärker wurde und einen Treffer erzielten. - Tore: 1:0 Yannick Enderich (38.), 2:0 Andreas Großmann (44.), 3:0 Yannick Enderich (46.), 3:1 Yannic Würz (75.), 4:1 Kevin Kösterke (88.).

SG Merenberg II - FC Waldbrunn III 0:5 (0:1): Merenberg II hielt lange gut mit. Dann entschied Altmeister Steffen Borbonus die Partie mit einem Hattrick. "Ich bin trotzdem mit der kämpferischen Einstellung meiner Mannschaft gegen den Titelanwärter zufrieden", lobte SG-Trainer Joachim Wagner. - Tore: 0:1 Sebastian Rösler (10.), 0:2, 0:3, 0:4 alle Steffen Borbonus (53., 55., 78.), 0:5 Jan Dickopf (88.).

SG Steinbach/Ahlbach/Oberweyer II - SG Heringen/Mensfelden II 2:2 (1:1): Nach der frühen Gästeführung entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. "Mit der letzten Aktion im Spiel zeigte der Unparteiische Friedhelm Bender auf den Punkt. Carsten Braun ließ sich die Chance nicht entgehen und sorgte für den verdienten Ausgleich", beschrieb Heim-Berichterstatter Alex Rick den letzten Treffer der Partie. - Tore: 0:1 Florian Heckelmann (7.), 1:1 Carsten Braun (26.), 1:2 Jan Niclas Pfeiler (54.), 2:2 Carsten Braun (90.+4, Foulelfmeter).

TuS Waldernbach II - FCA Niederbrechen II 2:5 (0:3): Nach einem frühen Doppelschlag durch Jonas Schröder und einem Eigentor war der Heimelf in der ersten Hälfte nach ausgeglichenem Beginn früh der Stecker gezogen. "Durch zwei Anschlusstreffer schnupperte unsere Mannschaft kurz an der Aufholjagd, kam gegen abgeklärte Gäste in Unterzahl schließlich aber nicht über ein 2:5 hinaus", schilderte TuS-Berichterstatter Niklas Halle. - Tore: 0:1 Jonas Schröder (17.), 0:2 Selahattin Zenbil (18., Eigentor), 0:3 Jonas Schröder (31.), 1:3 Valerka Elkov (60.), 1:4 Louis Lasser (64.), 2:4 Eugen Betke (69.), 2:5 Louis Lasser (89.) - rote Karte: Selahattin Zenbil (49., Waldernbach).

SG Nord II - TSG Oberbrechen II 0:1 (0:0): SG-Pressewart Thomas Rosenbaum sprach von einem "mühevollen Sieg des Tabellenzweiten gegen den Vorletzten, der durch einen Sonntagsschuss am Dienstagabend zustande kam. Die TSG hatte sich das Unterfangen leichter vorgestellt, aber die Heimelf hielt aufopferungsvoll dagegen". - Tor: 0:1 Patrick Schmitt (63.).

SG Villmar/Arfurt/Aumenau II - SG Taunus II 2:3 (2:2): "Ein knapper aber verdienter Gästesieg", zog Heim-Pressewart Erwin Jung sein Fazit. Dem blitzschnellen 1:0 von Calvin Schütz folgten postwendend die Treffer zur Führung der SG Taunus II. Die Heimelf konnte zwar noch vor dem Halbzeitpfiff per Konter ausgleichen. "Dem erneuten Führungstreffer der Gäste hatte unsere Mannschaft dann allerdings nichts mehr entgegenzusetzen", so Jung. - Tore: 1:0 Calvin Schütz (1.), 1:1 Thomas Albrand (6.), 1:2 Noah Vielsäcker (10.) 2:2 Calvin Schütz (45.) 2:3 Giuliano Kaiser (78.).

Kreispokal

SG Weilmünster/Laubuseschbach II - FC Rojkurd II 7:0 (2:0): Sören Kramp (3), Mike Quabius, Benedikt Gemeinder, Felix Barkowski, Jonas Schliffer - rote Karte: Mehmet Dalman (53., Rojkurd).

TuS Linter II - SV Mengerskirchen II 2:1 (1:1): Patrick Ivanov, David Mantai - Lucas Jusmann.