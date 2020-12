TSG Oberbrechen weiter mit Alex Schraut

Stilecht mit Mundschutz der TSG Oberbrechen: Alexander Schraut unterschreibt für die nächste Saison als Spielertrainer. Foto: Sascha Lanzel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MIT ALEX SCHRAUT WEITER AUF ERFOLGSWEG KREISOBERLIGIST TSG OBERBRECHEN BINDET SEINEN SPIELERTRAINER FÜR EINE WEITERE SAISON BRECHEN-OBERBRECHEN (RED)/OBWOHL DER BALL AUF DEM SPORTPLATZ DER TSG OBERBRECHEN DERZEIT NICHT AUF DEM GRÜN ZU FINDEN SEIN WIRD, IS - Brechen-Oberbrechen (red). Obwohl der Ball auf dem Sportplatz der TSG Oberbrechen derzeit nicht auf dem Grün zu finden sein wird, ist die Planung für die Rückrunde als auch die Saison 2021/22 bereits jetzt in vollem Gange. Dem Vorstand der Gelb-Schwarzen ist es früh gelungen, die Formalitäten rund um die Trainerposition zu klären. Alexander Schraut bleibt Spielertrainer der jungen Oberbrecher Mannschaft bleiben und weiterhin die Verantwortungen für den gesamten Seniorenbereich innehaben.

Schraut löste in der Runde 2019/20 das langjährige Trainerduo Christian Michel und Andreas Weyl ab und führte die TSG Oberbrechen nach ihrem damaligen Abstieg in die A-Liga Limburg-Weilburg direkt in das Oberhaus der Kreisebene zurück. Nach zwölf Spielen darf er jetzt mit seiner Mannschaft als Aufsteiger sogar vom 1. Tabellenplatz der Kreisoberliga grüßen, weshalb die Verantwortlichen der TSG nicht lange über eine Verlängerung seines Engagements nachdenken mussten. In seiner Amtszeit ist es Schraut nicht nur gelungen, die Defensive zu stabilisieren, sondern auch eine enorm junge Mannschaft zu formen, die mittlerweile selbst unter Drucksituationen in der Lage ist, auf höchster Kreisebene attraktiven und erfolgreichen Fußball zu bieten, der vor allem die Oberbrecher Zuschauer begeistert.

Doch nicht nur die Mannschaft entwickelte sich unter seiner Leitung Stück für Stück weiter. Der Sportstudent und gelernte Industriekaufmann legte im September nach einem mehrwöchigen Lehrgang des Deutschen Fußball Bundes in Grünberg, seine Prüfung als B-Lizenz-Trainer, über drei Tage erfolgreich ab. Als einer von wenigen Teilnehmern des Lehrgangs konnte er sich darüber hinaus für die nächst höhere Lizenzstufe des DFB qualifizieren, was für die Ambitionen des jungen Trainers spricht. Seine Kompetenzen und das neu erworbene Wissen vermittelt er der Mannschaft in jeder Trainingseinheit akribisch und professionell, wodurch die bisher äußerst erfolgreiche, individuelle Entwicklung der Spieler fortgesetzt werden soll.

Auf seine bisherige Zeit bei der TSG blickt Alexander dankbar zurück und gibt einen kleinen Einblick in das, was noch kommt: "Rückblickend war dieser frühe Schritt in die Trainerrolle genau der Richtige, bei dem ich meine Leidenschaft zum Fußball aus einem ganz anderen Blickwinkel neu entdecken konnte. Ich bin sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen von den Vereinsverantwortlichen und der gesamten Mannschaft. Die Zusammenarbeit mit den Jungs macht jeden Tag aufs Neue unfassbar viel Spaß, wobei es uns gelungen ist, eine gesunde Basis aus Professionalität und Lockerheit zu schaffen. Die Mannschaft ist noch herausragend jung, wir haben bisher effektive Ansätze entwickelt und ich sehe da noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Aufgrund der überragenden Entwicklungschancen auf beiden Seiten, habe ich mich entschieden, den Weg mit dem Team mindestens bis Sommer 2022 weiter zu gehen. Nach meiner absolvierten Thesis im März 2021, an der deutschen Sporthochschule in Köln, werde ich mich als Sportwissenschaftler ebenfalls maximal durch die nächsten Lizenzen des DFB weiterentwickeln wollen."

Ludger Roth (Vorsitzender) sagte zur Vertragsverlängerung: "Es freut und sehr, dass der erfolgreich eingeschlagene Weg mit Alexander Schraut auch über die Saison hinaus fortgesetzt werden kann und somit Kontinuität auf der Trainerposition herrscht."