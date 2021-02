TuS Dietkirchen II und Patrick Schmitt - das passt

Erfolge feiern wie im Kreispokal mit Niklas Schmidt (l.), Moses Nickmann (2.v.l.) und Max Zuckrigl (r.) möchte Patrick Schmitt auch als Trainer dem TuS Dietkirchen II. Foto: TuS Dietkirchen

Limburg-DietkirchenDer TuS Dietkirchen II hat sich in die Riege der Fußball-Kreisoberligisten eingereiht, die die Zusammenarbeit mit ihrem Trainer verlängert haben. Die Arbeit von Patrick Schmitt kann sich auch wahrlich sehen lassen, denn unter seinen Fittichen hat sich die Hessenliga-Reserve in der Spitzengruppe etabliert.

Dass dem Tabellendritten zu Aufstiegsplatz eins sechs Punkte fehlen, stört am Reckenforst freilich niemand so richtig. Auch den Spielertrainer nicht: "Mit der ersten Saison als Trainer kann ich sehr zufrieden sein. Die Mannschaft, deren Durchschnittsalter bei Anfang 20 liegt, arbeitet sehr gut mit. Unser Hauptziel als Team war und ist, junge Spieler an die Senioren heranzuführen und in der Saison einen maximalen Erfolg zu erreichen. Das ist uns bisher absolut gelungen." Beeindruckend findet Patrick Schmitt, "dass eine so junge Mannschaft mit erst neun Gegentoren eine konstante Defensivleistung an den Tag legt. Jedoch müssen wir uns in Sachen Cleverness und Zweikampfverhalten gegen erfahrene Gegner verbessern". Nach drei Plätzen im Tabellenmittelfeld findet es der 30-Jährige richtig gut, "nicht wieder nur um die ,Goldene Ananas' spielen zu müssen. Das haben wir uns hart erarbeitet. Für die restliche Runde möchten wir hungrig bleiben und uns unter den Top fünf festsetzen".

Zu einer möglichen Fortsetzung der unterbrochenen Runde hat Patrick Schmitt eine klare Vorstellung: "Mein Vorschlag ist eine Vorlaufzeit von vier Wochen, um das Verletzungsrisiko nach einer so langen Pause bestmöglich zu reduzieren. Außerdem sehe ich es als faire Lösung an, möglichst früh festzulegen, dass ausschließlich die Hinrunde fertig gespielt wird". Gleichzeitig wirft der Reserve-Coach bereits einen Blick auf die nächste Saison: "Wir werden unsere Philosophie nicht verändern und setzen weiterhin auf Jungs aus der eigenen Jugend. Mich würde es freuen, wenn wir das eine oder andere Talent in der ersten Mannschaft etablieren können. Längerfristig ist das Thema Gruppenliga sicherlich ein Ziel, was wir bei gegebener Zeit anstreben können. Grundlage dafür ist jedoch ein konstanter Kader, der sich langfristig entwickeln muss." Dass Patrick Schmitt seine persönliche Zukunft auf Dauer beim TuS Dietkirchen sieht, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit: "Vereinstreue haben bei mir - nicht nur wegen der Historie der Familie Schmitt - einen hohen Stellenwert."