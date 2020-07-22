Mittwoch,
22.07.2020 - 08:50
3 min
TuS Drommershausen steigt als glücklicher, aber auch verdienter Meister in A-Liga auf
Der TuS "Grün-Weiß" Drommershausen ist der einzige Meister im Fußballkreis Limburg-Weilburg, der sich durch die so genannte Quotientenregelung nach dem Abbruch der Saison 2019/2020 auf Platz eins geschoben hat.
Zu seinem durch die Quotientenregelung errungenen Titel in der Gruppe 1 der B-Liga ließ sich der TuS Drommershausen ein besonderes Motiv für das Meisterbild einfallen. Die mit dem Abstreuwagen abgezeichnete Krone als Übersetzung des Wortes "Corona" steht dabei für eine etwas andere Meisterschaft in einem etwas anderen Jahr 2020. Für die Vogelperspektive auf den Drommershäuser Sportplatz sorgte eine Drohne. Foto: Sascha Wagenbach
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