Überraschungen oben und unten

Für Bernhard Müller und den SV Mengerskirchen wird es Zeit, das Punktekonto aufzupolieren. Mit der SG Niedershausen/Obershausen wartet im Lokalduell allerdings ein noch ungeschlagener Gegner. (Foto: André Bethke)

LIMBURG-WEILBURG - Vor dem sechsten Spieltag präsentiert sich die Tabelle der Fußball-Kreisoberliga mit zwei Überraschungen. So kommt der TuS Dietkirchen II als Spitzenreiter ebenso unerwartet daher wie der FC Waldbrunn II als Schlusslicht.

SV Thalheim – VfR 07 Limburg (So., 15.30 Uhr): Nach dem Spielausfall am Donnerstag in Winkels wegen eines Quarantänefalls erwartet Thomas Janke mit dem SV Thalheim nun einen Kontrahenten, „der unbedingt Punkte braucht. Thalheim ist heimstark und wird uns auf dem kleinen Rasenplatz das Leben schwer machen. Wir sind uns der schwierigen Aufgabe bewusst, wollen aber die Punkte mit nach Limburg nehmen.“ Die personellen Voraussetzungen beim Tabellenfünften sind gut, denn der VfR-Trainer muss nur auf Lennard Bühn verzichten. – Redaktionstipp: 1:3.

TuS Frickhofen – SG Weinbachtal (So., 15.30 Uhr): Florian Betz ist zufrieden: „In Offheim haben wir ein anständiges Spiel abgeliefert und mit etwas Glück den Dreier mitgenommen. Lobend zu erwähnen ist wieder das komplette Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Nach vorne konnten wir leider keinen Ball festmachen und sind schlecht nachgerückt. Das muss sich in Frickhofen ändern.“ Den Fehlstart des Gegners, der erst am fünften Spieltag den ersten Sieg eingefahren hat, will der Trainer der SG Weinbachtal nicht überbewerten: „Auch wenn mein Kollege Metin Kilic von einem Umbruch redet, hat er doch viele junge und technisch starke Spieler bekommen, die bereits über ein gutes taktisches Grundwissen verfügen. Der TuS Frickhofen wird am Ende unter den drei besten Teams der Liga stehen.“ Trotz des Respekts vor dem Kontrahenten will Betz mit seinem Team, das unverändert bleibt, nicht leer ausgehen. – Redaktionstipp: 1:1

FCA Niederbrechen – TuS Dietkirchen II (So., 15.30 Uhr): Beide Lager dürfen zufrieden sein. Der TuS Dietkirchen II als Überraschungs-Tabellenführer noch einen Tick mehr als Niederbrechen. Die Alemannen werden mit Platz sieben und ebenso vielen Zählern aber auch gut leben können. Vor allem die Heimbilanz mit sechs Punkten und 11:1 Toren kann sich sehen lassen. Der Spitzenreiter wird gewarnt sein. Mit einem Remis dürften sich beide Kontrahenten anfreunden können. – Redaktionstipp: 2:2.

SG Taunus – SG Oberlahn (So., 15.30 Uhr): Es dürfte nicht viele Mannschaften in Fußball-Deutschland geben, die nach fünf Spieltagen weder gewonnen noch verloren haben. Und dann kommt es für die SG Taunus nun auch noch zu einem Duell zweier Teams auf Augenhöhe. Auch wenn die Kurve der SG Oberlahn nach einem perfekten Start mit zwei Erfolgen nach unten zeigt, ist der Tabellenneunte beim zwei Plätze schlechteren Aufsteiger für ein Remis gut – mindestens. – Redaktionstipp: 1:1.

SV Elz – TSG Oberbrechen (So., 15.30 Uhr): Viel besser kann es für einen Aufsteiger gar nicht laufen. Mit zwölf Zählern aus fünf Partien steht die TSG Oberbrechen auf Rang zwei. Im Wochenspiel hatte der Neuling seinen vierten Sieg eingefahren. Trainer Alex Schraut blickt zufrieden zurück: „Gegen einen sehr tief stehenden und kompakt verteidigenden Gegner ist es uns gerade in der ersten Halbzeit durch schnelles Spiel und hohen Aufwand gelungen, Merenberg zu knacken. Hohe Ballbesitzanteile haben uns erlaubt, das Tempo zu bestimmen. Und so konnten wir gezielt etwas Fahrt im zweiten Durchgang rausnehmen, um Reserven zu schonen.“ Beim noch sieglosen SV Elz will Schraut „mit fast vollständigem Personal im vollen Saft mit aller Macht den fünften Sieg einfahren. Wir erwarten aber auch einen Gegner, der uns alles abverlangen wird“. – Redaktionstipp: 1:3

SG Merenberg – SG Kirberg/ Ohren (So., 15.30 Uhr): Ingo Butzbach hat zwar den durchwachsenen Start der SG Merenberg mit einem Sieg aus vier Spielen registriert, sagt aber auch: „Unabhängig davon sind unsere Spiele gegen diesen Gegner immer knapp ausgegangen und haben uns alles abverlangt. Zielsetzung ist es, mindestens einen Punkt mit nach Kirberg zu nehmen.“ Personell beklagt das Spielausschussmitglied des Tabellenachten vor dem Auftritt beim Drittletzten nach einem kampfbetonten 0:0 gegen die SG Niedershausen/Obershausen etliche Fragezeichen: „Mal schauen, wer am Sonntag auflaufen kann.“ – Redaktionstipp: 2:1

FC Waldbrunn II – SG Ahlbach/Oberweyer (So., 15.30 Uhr): Nach der vierten Pleite im vierten Spiel macht Cornelius Doll sich und den Seinen Mut: „Trotz der bitteren Niederlage gegen Dietkirchen II waren positive Aspekte in unserem Spiel zu sehen.“ Die würde der Spielertrainer von Schlusslicht Waldbrunn II gerne auch am Sonntag wieder erleben: „Mit Ahlbach/Oberweyer erwarte ich aber eine spielstarke Mannschaft. Abzuwarten bleibt auch, wie viele Spieler bis Sonntag fit werden und uns dann zur Verfügung stehen.“

Bei der Meil-Elf ist Daniel Alves froh, die Hürde Waldernbach übersprungen zu haben: „Das war der erwartet schwere Gegner. Wir haben jedoch dagegengehalten und mit etwas Glück die Punkte mitgenommen. Nicht zuletzt aufgrund der erneut überragenden Leistung unseres Torwarts Luca Fuhrmann und von Mittelfeldmotor Ben Kretschmer.“ Diesen Lauf möchte der Trainer der SG Ahlbach/Oberweyer gerne mitnehmen, warnt aber davor, den Letzten zu unterschätzen: „Die Tabelle ist noch nicht aussagekräftig. Wir wissen sehr wohl, was uns erwartet.“ Personell beklagt der Ligafünfte die Ausfälle von Gökhan Sancak, Nico Reitz und Daniel Alves. – Redaktionstipp: 0:2.

SV Mengerskirchen – SG Niedershausen/Obershausen (So., 15.30 Uhr): Angesichts der Spielstärke des SV Mengerskirchen ist die bisherige Ausbeute von vier Zählern aus vier Partien und Platz zwölf hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gerade die Niederlage in Waldernbach ist aus Sicht von Walter Gerhardt „unnötig gewesen. Das müssen wir uns selbst zuschreiben. In der ersten Halbzeit haben wir viele gute Tormöglichkeiten leichtfertig vergeben. Nach der Pause haben wir unser Potenzial nicht mehr abrufen können, zu viele Fehler gemacht und den Gegner ins Spiel kommen lassen“. Für das Spielausschussmitglied liegt auf der Hand, „dass wir uns am Sonntag in allen Mannschaftsteilen steigern müssen. Wir benötigen ein gutes Zweikampfverhalten und vorne konsequente Aktionen vor dem Tor.“ Personell erwartet Gerhard keine Veränderungen.

Die gibt es beim Gegner reichlich, wie Nico Zimmermann berichtet: „Ob wir gegen die offensivstarken Mengerskirchener wie in Kirberg ohne Gegentor bleiben können, ist sehr fraglich, denn quasi die gesamte Abwehr ist nun verletzt oder angeschlagen.“ Jan Rathschlag fällt mit einer Bänderverletzung wohl länger aus, Patrick Störzel und Robin Schaffarz müssen ebenfalls passen. Pascal Fröhlich, Kamil Heblik und Dennis Singe sind fraglich. Dafür rücken Steven Gossmann und Visar Hashani in den Kader. „Dass es gegen die Westerwälder vor allem auf eine kompakte Defensive und Zweikampfstärke ankommt, sollte uns bewusst sein. Wir wollen den flinken Offensivspielern schnell die Lust am Fußballspielen nehmen und ihnen jederzeit auf den Füßen stehen“, will sich Spielausschuss Zimmermann an Derbysieger Waldernbach ein Beispiel nehmen. – Redaktionstipp: 1:1

SC Offheim – TuS Waldernbach (So., 17 Uhr): Das erste Zwischenfazit von Florian Dempewolf fällt nach drei Punkten aus vier Partien zwiegespalten aus: „Wenn man die Gegner betrachtet, können wir eigentlich damit zufrieden sein. Wenn man aber die Spielverläufe sieht, hätten wir in jedem Spiel punkten müssen. Wir haben am Donnerstag gegen eine spielstarke SG Ahlbach/Oberweyer fast keine Chancen zugelassen, hatten in der ersten Halbzeit ein deutliches Chancenplus und haben dennoch 1:2 verloren, da wir einen unnötigen Elfmeter verursacht haben und der zweite Elfer ein Geschenk des Schiris war. Trotzdem müssen wir uns an die eigene Nase fassen, da wir einen Strafstoß inklusive Nachschuss verschossen haben. Wenn wir den reinmachen, gewinnen wir.“ Nichtsdestotrotz ist sich der Trainer des TuS Waldernbach vor dem Kräftemessen zwischen dem Zehnten und dem Sechzehnten sicher: „Wenn wir weiterhin so auftreten, werden auch demnächst die Ergebnisse stimmen.“ Ob Niki Heep und Josip Maric dabei sind, ist noch offen. – Redaktionstipp: 2:0.

Zwischen Nachlegen und Bessermachen bewegen sich die Zielsetzungen der Kreisvertreter in Hessen- und Verbandsliga für das nächste Wochenende.

Hessenliga

SV Hadamar – Hünfelder SV (Sa., 15 Uhr): Stefan Kühne wirkte erleichtert. Der Derbyerfolg gegen den TuS Dietkirchen löste vorerst auch die letzte Anspannung. Aber allzu lange dürfen sich die Fürstenstädter nicht auf dem Erfolg ausruhen. „Seit Donnerstag gilt die volle Konzentration dem nächsten Gegner“, lässt Kühne wissen. Der Ex-Profi bezeichnet den nächsten Kontrahenten als nicht zu unterschätzenden Aufsteiger. Hünfeld wartet zwar noch auf den ersten Sieg, aber Resultate wie das 1:1 gegen den FSV Friedwald oder auch die knappe Niederlage gegen Spitzenteam Türkgücü Friedberg deuten an, dass der Neuling nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Bei den Gastgebern fehlt der gesperrte Innenverteidiger Mirco Paul, den unter der Woche von Jonas Herdering im Zentrum der Kette tadellos vertrat. „Ein guter Sechser kann auch das“, sagte Kühne zur souveränen Leistung des Kapitäns. – Redaktionstipp: 2:0

SV Buchonia Flieden - TuS Dietkirchen (Sa., 17 Uhr): Dass die Dietkirchener Spieler nach dem Derby-Abpfiff noch auf dem Hadamarer Rasenplatz ihre Runden drehten, wollte Trainer Thorsten Wörsdörfer nicht als Strafeinheit verstanden wissen. „In diesen Wochen mit der hohen Belastung ist das wichtig“, betonte er. Die Reckenforst-Elf schließt die zweite englische Woche beim punktgleichen Tabellennachbarn SV Buchonia Flieden ab. Wörsdörfer hat die Osthessen als „körperbetont spielende Mannschaft“ in Erinnerung. „Und die Zuschauer sorgen für eine besondere Stimmung. Vor uns befindet sich eine Härteprüfung. Wir müssen uns wehren.“ Dass es in Hadamar nicht mit dem nächsten Dreier klappte, hat Dietkirchen abgehakt. „Immerhin haben ja wir nicht gegen irgendeine Mannschaft gespielt“, ergänzte der Trainer. Auch wenn die Rot-Schwarzen weit davon entfernt waren, die Niederlage am Schiedsrichter festzumachen, haderte Wörsdörfer doch mit einigen Entscheidungen von Dennis Meinhardt. Kurios: Meinhardt greift für Dietkirchens nächsten Gegner zur Pfeife – am Samstag will der TuS den SV Buchonia mit Erfreulicherem in Verbindung bringen. – Redaktionstipp: 1:2

Verbandsliga

TSV Michelbach – FC Waldbrunn (So., 15 Uhr): Das 1:6 in Langenaubach nagt ganz schön an Steffen Moritz, immerhin ist eine vergleichbar hohe Niederlage schon rund zwei Jahre her. Entsprechend deutliche Worte fand der Spielertrainer des FC Waldbrunn einen Tag nach der Klatsche: „Hinten Hühnerhaufen, im Mittelfeld nicht im Bilde und vorne wirkungslos. Wir können halt einige Spieler nicht ersetzen.“ Was dem Trainer des Sechsten vor dem Duell beim Drittletzten Mut macht: „Schlechter geht es nicht mehr.“ – Redaktionstipp: 1:3.

RSV Weyer – SG Kinzenbach (So., 15 Uhr): Es war die Überraschung des Wochenspieltages und ein Lebenszeichen der besonderen Art, als der bis dato punktlose RSV Weyer den unbesiegten TSV Steinbach mit 4:1 vom Platz fegte. Auch der nächste Gegner ist bei zwei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen. Mit dem neuen Selbstvertrauen ist dem RSV wieder Zählbares zuzutrauen. – Redaktionstipp: 2:2.

Gruppenliga

Das heimische Quartett in der Fußball-Gruppenliga geht nach den Wochentagsspielen mit drei Siegen und einer trotz Niederlage guten Leistung mit neuem Schwung in die Aufgaben am Sonntag.

FC Dorndorf – FC Germania Okriftel (So., 15.30 Uhr): Härtetest für den FC Dorndorf: Mit der Germania reist der noch unbesiegte Tabellenzweite an. Gewinnen die Westerwälder auch dieses Spiel, ist was drin in dieser Saison. Dafür müssen die auf Platz fünf drei Punkte schlechter stehenden Schwarz-Weißen aber erst einmal die bärenstarke Okrifteler Offensive ausschalten, die in fünf Spielen bereits 20 mal getroffen hat. – Redaktionstipp: 1:3.

SG Selters – FVgg. Kastel 06 (So., 15.30 Uhr): Dass Patrick Jahn mit dem 4:1 gegen Bierstadt hochzufrieden ist, versteht sich von selbst: „Der Sieg ist noch höher zu bewerten, weil die Mannschaft nach dem frühen Rückstand in beeindruckender Weise zurückgekommen ist.“ Mit der neuntplatzierten Fvgg. Kastel komme nun aber ein deutlich stärkerer Gegner: „Die Jungs werden wieder ihr Bestes geben. Dann werden wir sehen, zu was es reicht. Wir fühlen uns auf jeden Fall in der Liga angekommen.“ Personell gebe es nach dem Ausfall von Richard Müller noch ein paar Probleme. „Aber auch das werden wir lösen“, ist sich der SG-Trainer sicher. – Redaktionstipp: 2:2

Hellas Schierstein – RSV Würges (So., 15.30 Uhr): Trotz der Niederlage in Dorndorf und dem Abrutschen auf Position 13 spricht Hussen Harmouch seiner Mannschaft „ein großes Kompliment aus. Es gibt nichts, was ich ihnen vorwerfen kann. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn wir uns am Ende die Punkte teilen, dann darf sich keiner beschweren“. Vor dem Auftritt beim punktlosen Schlusslicht ist sich der Trainer des RSV Würges sicher: „Wenn wir diese Leistung wieder abrufen, und das werden wir, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch mit drei Punkten belohnt werden.“ – Redaktionstipp: 1:3.

VfB Unterliederbach – SV Hadamar II (So., 15.30 Uhr): Nach dem Ende der dreiteiligen Niederlagenserie reist der auf einen Nichtabstiegsplatz gekletterte SV Hadamar II mit neuem Selbstbewusstsein zum Tabellensiebten. Ein Remis ist auf jeden Fall drin für den Ligazwölften. – Redaktionstipp: 1:1.

Kreisligen

A-Liga: Beim FC Dorndorf II sollte der FC Steinbach seine am Donnerstag eroberte Tabellenführung verteidigen können. Im Verfolgerduell ist die SG Heringen/Mensfelden gegen die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach favorisiert. Oben dran bleiben will mit einem Dreier beim RSV Weyer II die SG Weilmünster/Laubuseschbach. – Außerdem: SG Selters II – TuS Obertiefenbach, SV Elz II – SV Hadamar III (beide So., 13 Uhr), SG Nord – TuS Lindenholzhausen, FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen – SV Erbach (in Wirbelau), FSG Dauborn/Neesbach – VfL Eschhofen (alle So., 15.30 Uhr).

B-Liga, Gruppe 1: Nach dem ersten Saisonsieg wäre es eine Überraschung, wenn der SV Wolfenhausen den zweiten nachlegen könnte, denn es geht zum verlustpunktfreien Spitzenreiter SV Wilsenroth, der schon fünf Zähler Vorsprung hat, weil gleich alle Verfolger unter der Woche Federn ließen. – Außerdem: SC Ennerich – SG Niedertiefenbach/Dehrn (So., 15 Uhr), WGB Weilburg – TuS Linter, Zaza Weilburg – TuS Löhnberg, OSV Limburg – SV Bad Camberg, SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim – SC Dombach, FSG Runkel – FSV Würges, FC Rubin LM-WEL – RSV Würges II, SV Wilsenroth – SV Wolfenhausen (alle So., 15.30 Uhr).

B-Liga, Gruppe 2: Der FC Waldbrunn III wird sich seine weiße Weste auch von der SG Steinbach/Ahlbach/Oberweyer II nicht beflecken lassen. Bei der FSG Dauborn/Neesbach II will und sollte die SG Niedershausen/Obershausen II weiter unbesiegt bleiben. – Außerdem: SG Merenberg II – SG Kirberg/Ohren II, FCA Niederbrechen II – SG Villmar/Arfurt/Aumenau II, SG Heringen/Mensfelden II – VfR 07 Limburg II, SG Nord II – TuS Waldernbach II, SG Taunus II – SG Oberlahn II.

C-Liga, Gruppe 1: Beim OSV Limburg II hat Spitzenreiter SG Weilmünster/Laubuseschbach II den vierten Sieg im vierten Spiel eingeplant. – Außerdem: TuS Drommershausen II – FC Rojkurd, FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen II – SV Erbach II, WGB Weilburg II – TuS Obertiefenbach II (alle So., 13 Uhr).

C-Liga, Gruppe 2: Nach dem Fehlstart will Titelaspirant SG Hirschhausen/Bermbach nun beim SC Offheim II die ersten Punkte einfahren. Das aber wird auch nicht einfach. – Außerdem: SV Thalheim II – TSV Steeden, TuS Frickhofen II – TuS Staffel (alle So., 13 Uhr), Werschauer SV – Weilburger FV (So., 15.30 Uhr).