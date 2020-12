VfR 07 Limburg: Neugebauer ersetzt Tatarenko

Markus Neugebauer trägt auch in der neuen Saison Rot, dann aber nicht mehr für den SV Hadamar, sondern als spielender Co-Trainer für den VfR 07 Limburg. Foto: René Weiss

Limburg (bk). Der VfR 07 Limburg hat die Weichen für die neue Saison gestellt. "In sehr guten Gesprächen mit unserem Trainer Alexander Tatarenko sind wir in beiderseitigen Einvernehmen zu dem Entschluss gekommen, am Ende der Saison Vertrag nach fünf Spielzeiten nicht mehr zu verlängern", hat Sascha Noth in einer Vereinsmitteilung erklärt.

Darin schreibt der sportliche Leiter des Fußball-Kreisoberligisten. "Wir möchten ausdrücklich betonen, dass dies auf Wunsch beider Parteien passierte, denn beide möchten noch einmal andere Wege gehen. Den Rothosen liegt es am Herzen, sich bei "Tata" für alles zu bedanken, was er in den letzten Jahren für den Verein und die Jungs getan hat." Tatarenko war in einer schwierigen Zeit zum VfR 07 Limburg gekommen, als den Traditionsverein in der A-Liga nur ein Zähler vom Abstiegsplatz in die B-Klasse trennte. "Er stabilisierte die sehr junge Mannschaft, die im Grunde genommen nur aus zwei, drei gestandenen Seniorenspielern bestand und bei der jedes Wochenende sieben bis acht A-Jugendliche aufliefen, führte sie ins gesicherte Mittelfeld und in der Saison danach über die Relegation zum Aufstieg in die Kreisoberliga", würdigt Noth die Verdienste des scheidenden Trainers, der sich seit dieser Runde im Duo mit Thomas Janke die sportliche Verantwortung teilt.

An seine Stelle rückt nun Markus Neugebauer, der neben Janke als spielender Co-Trainer fungieren soll. Der Mittelfeldmann von Hessenligist SV Hadamar "ist unser absoluter Wunschkandidat", versichert Sascha Noth. "Ich bin begeistert von der Entwicklung, die die 07er in den letzten Jahren genommen haben und freue mich sehr darüber, dass der Verein auf mich zugekommen ist und ich als echter Limburger Junge hier in der nächsten Saison ein neues Kapitel in meinem Fußballerleben aufschlagen darf. Deshalb habe ich sehr gerne zu gesagt und möchte hier viel erreichen", wird Neugebauer in der Vereinsmitteilung zitiert.

Dass die Erwartungen an den 27-Jährigen durchaus hoch sind, verdeutlichen die Worte des sportlichen Leiters: "Ich glaube, uns ist ein echter Knaller gelungen! Wir freuen uns, einen so guten Fußballer in der Vereinsfamilie des VfR 07 begrüßen zu dürfen und werden sowohl im Trainerteam als auch im gesamten Verein alles dafür tun, damit Markus sich gut einlebt und einen guten Start in seine Karriere als Trainer hat."

Gleichzeitig gab Sascha Noth bekannt, "dass auch der Trainer unserer zweiten Mannschaft, Younes Badi, mit dessen Arbeit wir sehr zufrieden sind, für eine weitere Saison verlängert hat".