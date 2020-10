Viele Teams ächzen unter hoher Belastung

Volle Kraft voraus: Tobias Keller will mit der SG Oberlahn im Lokalduell gegen die SG Merenberg punkten. Foto: André Bethke

Limburg-WeilburgMit vollem Programm und neun Spielen, die alle um 19.30 Uhr angepfiffen werden, absolviert die Kreisoberliga am Donnerstag innerhalb von nur 34 Tagen seit dem ersten Spieltag bereits ihren achten Durchgang.

SG Oberlahn - SG Merenberg (Stadion Weilburg): Vor dem Lokalduell auf Augenhöhe zwischen dem Zwölften und dem Vierzehnten hat sich die Personallage bei der SG Merenberg angespannt. "Nachdem vor dem Derby gegen Waldernbach ja noch Torhüter Lucas Limburger verletzt ausgefallen ist, hat es im Spiel auch noch Simon Gras erwischt, so dass es gegen Oberlahn wieder äußerst eng wird. Vielleicht kommt Yannick Dannewitz zurück. Im Tor wird wohl Juri Jusmann stehen, der seine Sache in Waldernbach nach langer Pause sehr gut gemacht hat", schildert Stefan Simon die Situation bei den Westerwäldern. Was den Trainer, der sich mit seinen 51 Jahren beim Auswärtssieg einmal mehr in die Torschützenliste eingetragen hatte, optimistisch stimmt, ist, "dass meine Mannschaft trotz aller Schwierigkeiten Nehmerqualitäten gezeigt hat und auch nach einem Rückstand zurückkommen kann. Ziel wird es deshalb sein, auch in Weilburg sein zu punkten." - Redaktionstipp: 1:1

SG Niedershausen/Obershausen - SV Elz (in Löhnberg): Nach vier sieglosen Spielen mit nur drei Punkten tut sich Nico Zimmermann bei der Ursachenforschung schwer: "Woran das konkret liegt, kann ich tatsächlich nicht genau sagen, denn trotz des Ausfalls einiger Stammspieler sind wir immer noch gut aufgestellt. Meines Erachtens fehlen in gewissen Aktionen oftmals die letzten Prozentpunkte an Einsatz und Willen. Das Formtief einiger Leistungsträger kommt noch hinzu." Was dem Spielausschussmitglied nicht entgangen ist: "Der Gegner hat sich nach fünf Punkten aus den letzten drei Spielen gefangen und zuletzt mit einem Sieg gegen die starke SG Weinbachtal aufhorchen lassen. Das Mitwirken von Mehmet Dragusha wirkt sich augenscheinlich sehr positiv auf das Elzer Spiel aus. Wir werden also alles raushauen müssen, um zu punkten." - Redaktionstipp: 2:2

SG Taunus - FC Waldbrunn II (in Eisenbach): Die englischen Wochen gehen auch am FC Waldbrunn II nicht spurlos vorbei. "Die Verletztenliste wird immer länger und auch beruflich gibt es für einige Spieler, Herausforderungen zu bewältigen. Personell muss sich entsprechend neu orientiert werden", berichtet Cornelius Doll. Nach dem ersten Punktgewinn bei der SG Kirberg/Ohren geht der Trainer des Vorletzten die Aufgabe beim noch bei sechs Unentschieden ungeschlagenen Tabellenneunten mit neuem Mut an: "Wir wollen an die gezeigte Leistung anknüpfen und das Spiel für uns entscheiden. - Redaktionstipp: 3:1.

FCA Niederbrechen - TuS Frickhofen: Bislang ist die Prognose von Metin Kilic eingetroffen, denn der TuS Frickhofen hatte Anlaufschwierigkeiten und hat auf Rang 15 erst fünf Punkte gesammelt. Für den Oktober hatte der Trainer die Kehrtwende angekündigt, denn dann sei sein Team besser eingespielt. Vor dem Gang zum heimstarken Tabellenelften gibt sich Kilic vorsichtig optimistisch: "Wir haben zwar mit Mustafa Günes einen Spieler verloren, der zurück zum SV Elz ist, aber die lange ersehnten Spieler sind jetzt dabei. Wie weit das auch spielerisch funktioniert, sehen wir dann." - Redaktionstipp: 0:2.

SV Thalheim - SG Winkels/Probbach/Dillhausen: Gero Lottermann bezeichnet das Duell Drittletzter gegen Letzter als "eine entscheidende Partie, da beide Mannschaften die Möglichkeit haben, wieder voll im Geschäft zu sein". Der Trainer der SG Winkels/Probbach/

Dillhausen ist guter Dinge: "Optimistisch stimmt mich, dass wir bisher gegen fünf Teams aus den Top Sechs gespielt und zum Teil sehr gute Leistungen gezeigt haben. Wir wollen die drei Punkte am Donnerstag unbedingt holen und so unsere Daseinsberechtigung in der Liga unterstreichen." Die personelle Lage wird sich verbessern: Unterieser, Volk, Scherer und vielleicht auch Co-Trainer Alonso sind wieder dabei. Fraglich sind Fritz und Bendel. - Redaktionstipp: 2:2.

SG Weinbachtal - SG Kirberg/Ohren (in Elkerhausen): Beim Blick auf seinen Kader stellt Florian Betz fest: "Wir gehen auf dem Zahnfleisch." Neben den rotgesperrten Orhun Sentürk und Thorben Staudt stehen Janik Holder, Tim Kratzheller und wohl auch Maurice König nicht zur Verfügung. "Das führt aktuell dazu, dass wir in jedem Spiel eine andere Formation aufbieten müssen. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und versuchen, kontinuierlich zu punkten. Das wird schon schwer gegen Kirberg/Ohren. Aber wir spielen zu Hause und die Jungs sind gut vorbereitet. Wir müssen die harte Gangart annehmen und versuchen, der eingespielten Truppe um Daniel Dylong unser Spiel aufzudrücken", umreißt der Trainer der SG Weinbachtal den Matchplan.

Den Heimvorteil sieht Ingo Butzbach als großes Pfund für die Hausherren: "Die Weinbachtaler sind daheim eine Macht. Hinzu kommt, dass wir wie viele andere personell aus dem letzten Loch pfeifen. Entweder sind die Jungs verletzt oder müssen angeschlagen spielen. Beides ist nicht glücklich. Um unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, muss trotzdem etwas Zählbares her." Das wird nicht einfach, denn mit Daniel Kraft, Oliver Schulz, Jerome Pollak, Jannik Hummer und Sören Hergenhahn zählt das Spielausschussmitglied fünf ausfallende Stammspieler auf. Offen ist auch das Mitwirken des schon länger verletzten Spielertrainers Daniel Dylong. - Redaktionstipp: 2:1.

TSG Oberbrechen - TuS Waldernbach: "Wir haben ein ganz wichtiges Spiel verloren", blickt Florian Dempewolf auf die Niederlage gegen die SG Merenberg zurück. Seine Erklärung: "Wenn man zwei 100-prozentige Torchancen nicht verwertet, braucht man sich am Ende nicht wundern." Seinen Hut zieht der Trainer des TuS Waldernbach vor seinem Kollegen: "Stefan Simon ist noch topfit und hat eine gute Leistung abgerufen. Respekt!" Um nun beim Tabellendritten, dem Dempewolf eine ebenso gute Defensive wie Offensive attestiert, nicht leer auszugehen, "müssen wir kämpferisch überzeugen. Diese Tugend benötigen wir, um dort zu bestehen". Immerhin gibt es beim Viertletzten keine weiteren Ausfälle. - Redaktionstipp: 2:0.

TuS Dietkirchen II - SV Mengerskirchen: Deutlich besser als bei vielen Konkurrenten stellt sich die personelle Lage beim TuS Dietkirchen II da. Weil zwei angeschlagene Spieler wieder in den Kader aufrücken, kann sich Patrick Schmitt sogar den Luxus erlauben, in den nächsten zwei Spielen wieder zu rotieren: "Dies schaffen wir nur aufgrund der Breite des Kaders und der hohen Trainingsbeteiligung." Mit dieser Situation im Rücken geht der Spielertrainer des Tabellenzweiten optimistisch in die Aufgabe gegen den Achten: "Nach dem ersten Heimsieg gegen einen unangenehmem SV Thalheim wollen wir nachlegen und unsere Serie von sieben ungeschlagenen Spielen ausbauen. Gegen ein spielfreudiges Mengerskirchen ist unsere Defensive wieder gefordert, die Null zu halten. Nach vorne sollten wir dadurch mehr Räume bekommen. Hier müssen wir unsere Chancen dann noch besser ausspielen als in den letzten zwei Spielen."

Mit dem Selbstbewusstsein aus dem 3:1-Sieg gegen den SC Offheim schickt Walter Gerhardt die Westerwälder in die schwere Auswärtsaufgabe: "Dieser Erfolg hat gezeigt, dass die Moral in der Mannschaft stimmt. Mit Einsatzwillen und Kampfgeist haben wir nach einem Rückstand das Spiel noch gedreht. Wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und wollen einen Punkt mitnehmen", kündigt das Spielausschussmitglied an. - Redaktionstipp: 3:2.

VfR 07 Limburg - SC Offheim: Nach dem aus Sicht von Thomas Janke gerechten Remis gegen die SG Taunus, "bei dem unsere Mannschaft nach Rückstand eine tolle Moral gezeigt und noch ausgeglichen hat", blickt der Trainer des VfR 07 Limburg auf ein kniffliges Derby. Der Grund für seine Einschätzung: "Offheim liegt zwar im Mittelfeld der Tabelle, hat aber überwiegend gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel gespielt. Das wird ganz schwer, zumal wir auf weitere Spieler verzichten müssen." So ergänzen Tim Meyer und Nugzari Mghebrishvili die Liste der Ausfälle. "Trotzdem werden wir wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten", ist sich Janke sicher.

Die will auch der SCO beim sechs Plätze besseren Tabellenvierten aufs Feld schicken. Spielausschussmitglied Andreas Kunz sagt: "Bei der Niederlage in Mengerskirchen sind uns kurzfristig drei Stammspieler ausgefallen, die eventuell noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Trotzdem fahren wir immer noch mit einer Mannschaft nach Limburg, die in der Lage sein wird, Punkte zu entführen." Nicht leer auszugehen, sei wichtig, denn am Sonntag runde das Heimspiel gegen die SG Niedershausen/Obershausen eine Woche mit drei schwierigen Spielen ab. - Redaktionstipp: 3:2.

A-Liga

Auch die A-Liga absolviert an diesem Donnerstag bereits ihren achten Spieltag innerhalb von nur 32 Tagen. Dabei dürfte es nicht zu einem erneuten Wechsel an der Tabellenspitze kommen. Zwar hat der TuS Drommershausen dem heutigen Gegner SG Heringen/Mensfelden durch das 3:3 beim FC Steinbach zum Sprung auf Platz eins verholfen, doch die Hünfeldener sind zu Hause eine Macht und haben insgesamt auch erst zwei Gegentreffer kassiert, aber schon 22 Mal getroffen. Schwer wird es auch für die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach gegen die SG Nord (in Seelbach), den Abwärtstrend zu stoppen, während die zweitplatzierte SG Weilmünster/Laubuseschbach die Punkte gegen den TuS Obertiefenbach schon eingestrichen hat. Das Schlusslicht beklagt acht kranke und drei langzeitverletzte Spieler. Wie schon beim kampflosen Sieg gegen den RSV Weyer II stimmte die Taunuself einer Verlegung nicht zu. In der Favoritenrolle ist auch die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen, die gegen den FC Dorndorf II (in Schupbach) ihren Platz unter den Top 5 festigen möchte. Nicht auf einen zweistelligen Rang will die SG Villmar/Arfurt/Aumenau abrutschen, was gegen die FSG Dauborn/Neesbach (in Villmar) kein Selbstläufer wird. - Außerdem spielen: SG Selters II - SV Erbach, VfL Eschhofen - SV Elz II (alle 19.30 Uhr).