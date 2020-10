Vier Oberlahnteams unter sich

Wie beim letzten Aufeinandertreffen wollen Marco Ketter (l.) und Thorsten Hardt es Robin Schaffarz und der SG Niedershausen/Obershausen schwer machen, Richtung Tor der SG Oberlahn durchzukommen.? Foto: André Bethke

Limburg-WeilburgVier Oberlahnteams sind in den Lokalduellen in Obershausen und Merenberg unter sich. Bis auf das Freitagspiel in Weinbach werden alle Partien am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen.

SG Weinbachtal - SV Elz (Fr., 19.45 Uhr in Weinbach): Florian Betz schaut zufrieden auf die Tabelle mit Rang sechs und elf Zählern: "Die Punkte sind aber auch hart erarbeitet, denn wir mussten immer ans Limit gehen. Das wird auch gegen den SV Elz, der uns bisher nicht so gelegen hat, nötig sein." Der Trainer der SG Weinbachtal geht vor dem Duell gegen den noch sieglosen Tabellenvierzehnten wegen der aktuellen Personalsituation von einem schweren Unterfangen aus: "Nach der Verletzung von Janik Holder und der nicht gerechtfertigten Rotsperre gegen Orhun Sentürk fallen auch noch David Bender und Lukas Weide aus. Hinter Tim Kratzheller steht ein Fragezeichen." Die hohe Belastung sei bei einem relativ kleinen Kader ein großes Problem: "Das geht aber vielen Mannschaften so. Daher wollen wir nicht Jammern." Beim Blick auf den Oktober mit zwei weiteren englischen Wochen rechnet Betz mit einer Verschärfung der Situation: "Vielleicht hätten sich die Verantwortlichen vorher ernsthafte Gedanken machen sollen. Wir haben vier Spiele mehr und einen Monat weniger Zeit. Wir sind im Amateursport und eine solch hohe Belastung tut keinem Verein gut." - Redaktionstipp: 2:1.

TuS Waldernbach - SG Merenberg: Beim Blick auf drei Zähler und Rang 15 bilanziert Florian Dempewolf nach fünf Spielen: "Wir haben bis auf das letzte Spiel gegen Offheim hervorragende Leistungen erbracht, aber unterm Strich zu wenig Punkte gesammelt; sechs bis sieben hätten es sein müssen, dann wäre ich auch zufrieden." Der Oktober sei für den TuS Waldernbach nun der Monat der Wahrheit: "Wir treffen auf Gegner, denen wir ebenbürtig sind. Ich würde mich freuen, wenn wir einen goldenen Oktober erleben würden. Dafür benötigen wir aber vor dem Tor noch mehr Kaltschnäuzigkeit", fordert der TuS-Trainer. - Redaktionstipp: 3:2

SG Ahlbach/Oberweyer - SG Winkels/Probbach/Dillhausen (in Ahlbach): Nach aus Sicht von Daniel Alves verdienten drei Punkten gegen den FC Waldbrunn II, "weil wir das Spiel nach dem frühen Führungstreffer nach dem Wechsel jederzeit im Griff hatten", geht der Trainer der SG Ahlbach/Oberweyer mit Optimismus in die Aufgabe gegen den noch sieglosen Vorletzten. Den Erfolg hat der neue Tabellenführer allerdings teuer bezahlt, denn Argon Derguti hat sich schwer am Knie verletzt. "Das hat uns sehr betroffen gemacht. Wir wünschen ihm alles Gute." Dafür sind Gökhan Sancak, Nico Reitz und Alves selbst wieder ins Training eingestiegen.

Auf der Gegenseite entspannt sich die personelle Situation etwas, wie Trainer Gero Lottermann berichtet: "Dennis Fritz und Louis Schlicht waren am Dienstag gegen Limburg 07 wieder im Einsatz, Tim Unterieser und Raphael Scholz sind am Sonntag dabei. Dafür fehlt Leon Scherer." Nach dem 0:4 gegen die Domstädter, dem aus Sicht von Lottermann bisher stärksten Gegner, weiß der SG-Coach, dass es gegen den neuen Spitzenreiter nicht leichter wird: "Wir werden aber versuchen, den Kontrahenten zu ärgern. Wenn wir so gallig und kernig spielen wie in der zweiten Hälfte gegen Limburg, muss sich Ahlbach/Oberweyer anstrengen, um die Tabellenführung zu verteidigen." - Redaktionstipp: 3:0.

TuS Dietkirchen II - SV Thalheim: Den Verlust der Tabellenführung kann Patrick Schmitt locker verschmerzen. Der Trainer des TuS Dietkirchen II sagt vielmehr: "Mit der Punkteteilung gegen ein sehr diszipliniertes Niederbrechen sind wir absolut zufrieden. Positiv ist, dass wir wieder die Null halten konnten und somit weiterhin bei nur zwei Gegentoren in sechs Spielen stehen." Nach fünf Auswärtspartien in Folge freut sich der Trainer des noch unbesiegten Tabellenzweiten nun auf ein Heimspiel. Auch sein Team ist nicht von Verletzungen verschont geblieben. "Aktuell haben wir vier nicht einsatzfähige Spieler. Nun bekommen die restlichen Jungs im Kader die Möglichkeit, zu zeigen, wie wichtig sie für uns sind", hat Schmitt vollstes Vertrauen in seine Ersatzbank. - Redaktionstipp: 2:0.

VfR 07 Limburg - SG Taunus: Thomas Janke hat nach dem Sprung auf Platz drei bei einem Nachholspiel in der Hinterhand Blut geleckt: "Natürlich wollen wir weiter vorne dran bleiben und eifrig Punkte sammeln." Gleichzeitig ist dem Trainer des VfR 07 Limburg klar, dass die nächste Aufgabe kein Spaziergang wird: "Die SG Taunus kenne ich noch gut aus der A-Liga, hat souverän die Meisterschaft geholt und sich personell verstärkt. Nicht umsonst ist die Mannschaft noch ungeschlagen. Wir erwarten einen starken Aufsteiger. Daher müssen wir auch deutlich mehr zeigen als unter der Woche in Winkels. - Redaktionstipp: 3:2

SV Mengerskirchen - SC Offheim: Walter Gerhardt ist erleichtert: "Der für uns wichtige Sieg gegen die SG Niedershausen/Obershausen hat uns in der Tabelle etwas Luft verschafft. Aufgrund unserer sehr guten ersten Halbzeit mit vielen Torchancen ging das Ergebnis auch in Ordnung, obwohl wir im zweiten Durchgang dem dann stark spielenden Gegner zu viele Räume überlassen haben und noch mal unter Druck geraten sind." Klar ist für das Spielausschussmitglied des auf Rang elf gekletterten SV Mengerskirchen, "dass wir gegen Offheim an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen und an unsere Leistungsgrenze gehen müssen." Fehlen wird Maxim Schreiner.

Auch beim SC Offheim herrscht nach dem ersten Heimsieg allgemeine Erleichterung: "Nach diesem Erfolg sind wir mit unserem Saisonstart zufrieden. Bei besserer Chancenverwertung hätten wir auch noch drei Punkte mehr auf dem Konto haben können", meint Andreas Kunz. Das Spielausschussmitglied des Tabellenachten beklagt kaum personelle Probleme und geht vorsichtig optimistisch in die Auswärtsaufgabe: "In den letzten Jahren sahen wir in Mengerskirchen immer schlecht aus und sind dort als verdiente Verlierer vom Platz gegangen. Nun gilt es, wenigstens einen Punkt zu entführen." - Redaktionstipp: 2:1.

SG Niedershausen/Obershausen - SG Oberlahn (in Obershausen): Nach nur zwei Punkten aus drei Spielen spricht Nico Zimmermann von einem kleinen Tief. "Nun wollen wir den Bock wieder umstoßen", kündigt das Spielausschussmitglied der SGNO an. Er sieht sein Team in der Favoritenrolle, "die wir mit unserer aktuellen Form und einigen verletzten Spielern aber erstmal auf dem Platz gerecht werden müssen. Dass die SG Oberlahn aktuell die schlechteste Defensive der Liga mit 17 Gegentoren stellt, dürfte bei unserer treffsicheren Offensivabteilung kein Nachteil sein", glaubt Zimmermann.

Im Lager der SG Oberlahn knabbert Marco Ketter noch an der Niederlage bei der SG Taunus: "Mit leeren Händen aus Eisenbach nach Hause zu fahren, war schon sehr enttäuschend. Wir werden für unseren Aufwand in keiner Weise belohnt." Seine Ursachenforschung: "Uns fehlt noch die Konstanz, über 90 Minuten ein gutes Spiel abzuliefern." Nun hofft der Trainer der SGO auf eine Besserung an alter Wirkungsstätte, zumal sein Team komplett sein wird. - Redaktionstipp: 3:1

SG Kirberg/Ohren - FC Waldbrunn II: Dass der FC Waldbrunn II nach fünf Spielen punktlos das Tabellenende ziert, war so nicht zu erwarten. "Es ist einfach ärgerlich, dass wir trotz des vorhandenen Engagements die Chancen nicht in Torerfolg ummünzen konnten. Hinzu kommt, dass uns aktuell einfach das Spielglück fehlt", hadert Trainer Cornelius Doll nicht nur mit dem Geschehen auf dem Platz, sondern auch mit der personellen Situation. Die hat sich noch einmal verschlechtert. Yannis Türk, Nico Hölzer und Tobias Rösler sind auf die Verletztenliste hinzugekommen. Und Dolls Einsatz ist auch noch nicht klar.

Auch Ingo Butzbach hatte die Westerwälder nicht so weit hinten vermutet: "Wir hoffen nun aber für uns, dass dieser Umstand am Sonntag anhält. Unabhängig davon erwarten wir eine kampfstarke Mannschaft, die sicher durch den einen oder anderen Verbandsligaspieler ergänzt wird." Beim eigenen Team hofft das Spielausschussmitglied auf personelle Entspannung. Björn Enderich wird wieder dabei sein, vielleicht auch Daniel Dylong und Daniel Kraft. Jerome Pollak fehlt. - Redaktionstipp: 2:0

TSG Oberbrechen - FCA Niederbrechen: Beide Derbyrivalen dürfen mit dem Auftakt zufrieden sein, die TSG als Vierter freilich noch einen Tick mehr als der fünf Plätze schlechtere FCA. Nicht zufrieden sein darf Oberbrechen allerdings mit der Heimbilanz bei erst einem Sieg in drei Spielen. Es wird kein Selbstläufer, diese im Lokalduell aufzupolieren. - Redaktionstipp: 1:1