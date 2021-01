Von Baumwolltrikots mit der Rückennummer 0

Die von Frank Bröckl und Peter Pankratz betreute Mannschaft des Weilburger Gymnasiums, die 2008 den Einzug beim Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" schaffte, vereinte viele Jungs, die zwölf Jahre später ihre Stammplätze in heimischen Vereinen haben. Dabei hat es Alexander Schraut als U19-Spieler von Dynamo Dresden und Hessenliga-Akteur des SV Hadamar sportlich am weitesten geschafft. Seine damaligen Teamkollegen spielen aktuell bei folgenden Vereinen: Lukas Brück, Fabian Engelhard (beide FSV Braunfels), Mario Dietrich (TuS Dietkirchen), Louis Schlicht (SG Winkels/Pobbach/Dillhausen), Niklas Halle (TuS Waldernbach), Niklas Zinndorf (FC Waldbrunn), Jonathan Heil, Helo Schlothauer (beide SG Weinbachtal), Niklas Blecker (TSG Oberbrechen), Fabian Kalte (SG Nauborn/Laufdorf) und Timo Grimm (TuS Löhnberg). Was mit dem Rest der Bande ist, weiß auch Mitspieler Jonathan Heil nicht: "Felix Jung, Yannik Glaw und Alexander Ehlenschläger spielen ziemlich sicher kein Fußball mehr. Und Thorben Schürmann sagt mir jetzt gar nichts."