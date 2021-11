9 min

Vorletzter Spieltag: Nochmal alles raushauen!

Am vorletzten Spieltag des Jahres stehen in der Fußball-Kreisoberliga die Kellerduelle im Kampf um den Klassenerhalt in Haintchen und Elkerhausen im Fokus.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg