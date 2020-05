Vorsicht mit den Vorsichtigen

Engagierter Kreisfußballwart: Jörn Metzler, hier bei der Videokonferenz mit den Vereinen aus dem Kreis Limburg-Weilburg am vergangenen Sonntag. Foto: André Bethke

Limburg-WeilburgAlle, die den Fußball lieben, möchten schnell wieder zurück auf den Rasen und sehnen klare Entscheidungen herbei - inklusive folgendem Normalzustand. Es ist frustrierend, dass man nicht nur zur Saison-Pause gezwungen ist, sondern auch nicht genau weiß, ob und wie es weitergeht. Mit allem, was an diesen Entscheidungen hängt: Aufstiege, Abstiege, Transfers, Geld in der Vereinskasse und vieles mehr. Im nachvollziehbaren Ärger der in der Luft hängenden Vereine geht allerdings immer mehr unter: Das Virus, nicht die HFV-Funktionäre, ist das eigentliche Problem.

Ja, natürlich spielen auch wir Sportjournalisten in dieser Geschichte eine Rolle. Unsere Aufgabe ist es, möglichst gut und neutral zu informieren, Meinungen zu sammeln und diese einzuordnen. Es haben sich seit März daher Meldungen gehäuft, dass sich die Entscheidung über die Wertung der Saison 19/20 noch ziehen wird. Möglichst wertfrei. Aber die Ungeduld der Leser steigt und steigt daraufhin. Und das ist mehr als nachvollziehbar. Mitte März war Sense. Jetzt ist Mitte Mai.

Doch was hält die Verbandsentscheider auf, wo Handball, Tischtennis und Co. schon viele Schritte weiter sind? Erst einmal muss man wissen, dass die Kreisfußballwarte ganz unterschiedlich in die Entscheidungsabläufe eingebunden sind, da mancher neben dem klassischen Amt auch andere Funktionen im Verband wahrnimmt. Doch alle bemühen sich mittelhessenweit und unabhängig von ihrer genauen Rolle unablässig, Klarheit in die Corona-Verordnungsnebelsuppe zu bringen. Und das, obwohl sich die Nachrichtenlage zur Verbreitung des Covid-19-Virus häufig ändert. Eine schnelle Lösung wurde dabei logischerweise auch nie angekündigt. Auch deswegen: Die HFV-Satzung ist enorm kompliziert. Schnellschüsse? Fatal! Denn das viel zu häufig auftauchende Wort "Haftung" ist für die HFVler eine ganz konkrete Gefahr im aktuellen Bestimmungschaos.

Im Zuge der kürzlich öffentlich gewordenen Empfehlungen für den nun wieder möglichen Trainingsbetrieb gerieten die Verbandsansprechpartner online erstmals stärker unter verbalen Beschuss. Zum Glück nur indirekt, nie persönlich. Als realitätsfern und mit noch deutlich härteren Worten wurden die zu treffenden Maßnahmen allerdings bezeichnet. Was die Realitätsferne angeht - wohl zurecht. Unter den HFV-Bedingungen ist ein "normales" Training nicht vorstellbar, teilweise muss man bei der Lektüre der Maßnahmen laut auflachen.

"saublöd, bescheuert, unfassbar dumm"

Aber sind deshalb auch die Ersteller der Auflagen "saublöd, bescheuert, unfassbar dumm" und so weiter? Nein. Keiner von uns würde so etwas wohl gerne erstellen, aber gleichzeitig erwartet die Szene ja auch konkrete Ankündigungen, was denn nun im Detail wieder möglich ist auf dem Rasen. Daher muss es eine solche Übersicht geben - die schließlich paradoxerweise im Wissen um ihre eigene Undurchführbarkeit erstellt wurde. Das wissen die Verfasser der Vorgaben also am allerbesten, und es wird sie entsprechend fuchsen, ohne dass man sie harsch darauf aufmerksam machen müsste.

Wir müssen uns einfach weiter gedulden. Denn die Kreisfußballwarte und ihre ehrenamtlichen "Entscheider"-Kollegen müssen höchste Vorsicht walten lassen. Nicht nur wie erwähnt für sich selbst, sondern auch mit Blick auf ihre "Kinder", die Vereine, die sich ohne Kenntnis aktueller Empfehlungen auf heikles Terrain begeben könnten, wenn sie diesen nicht nachkommen. Die Kritik danach würde sonst wieder in Richtung der KFW kanalisiert werden. Da haben sie in der ohnehin aktuell schweren Zeit wiederum die berühmte A-Karte gezogen. Denn egal, wie die große Saisonabschlussentscheidung am Ende ausfällt: Es wird dabei Verlierer geben. Sportlich sowieso, und juristisch will man diese erst recht vermeiden.

Das Virus allein gibt den Takt vor, und wir können alle versuchen, etwas zu antizipieren. Dass sich die Verbandsverantwortlichen genügend Zeit nehmen möchten, um am Ende möglichst wenige Verlierer im Topf zu haben und juristisch abgesichert zu sein - das sollte man ihnen zugestehen, auch wenn es innerlich noch so brodelt. Dennoch ist Kritik daran wichtig. Als Stimmungsbild mindestens. Dabei macht jedoch wie so oft der Ton die Musik. Deshalb: Vorsicht im Umgang mit den Vorsichtigen!