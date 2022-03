2 min

Wegen hoher Benzinpreise: Verzicht auf Schiriaustausch

Schiedsrichter Georg Horz hat in einem "offenen Brief" an den Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises Limburg-Weilburg gefordert, den Austausch ab Kreisoberliga abwärts auszusetzen.

Von red