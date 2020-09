Wilsenroth makellos an der Spitze

Der SV Wilsenroth hat das Spitzenspiel gegen Löhnberg 4:0 gewinnen und bleibt ohne Punktverlust Tabellenführer. Foto: SV Wilsenroth

Limburg-Weilburg. Der SV Wilsenroth hat am Donnerstagabend das Spitzenspiel der Gruppe 1 der Fußball-B-Liga gegen den TuS Löhnberg mit 4:0 (3:0) gewonnen und die Tabellenführung verteidigt.

FC Rubin Limburg-Weilburg - SC Ennerich 2:3 (2:2): "Rubin hat sich in einem zweikampfbetonten Spiel selbst geschlagen. Am Ende war es ein verdienter Sieg für die Gäste aus Ennerich", konstatierte FC-Sprecher Oleg Ismagilow. Tore: 1:0 Andrej Schlej (6.), 1:1 Pascal Oberländer (12.), 1:2 Timo Schlieckriede (37.), 2:2 Vadim Cleauz (42.), 2:3 Jan Barfuß (78.).

SV Wolfenhausen - SV Bad Camberg 1:0 (1:0): Für die Gastgeber begann die Partie denkbar schlecht, in den ersten 30 Minuten mussten drei Spieler verletzt raus. Unter anderem tat der holprige Platz sein Übriges. Chancen waren in Hälfte eins Mangelware, die einzig nennenswerte Möglichkeit verwertete Jannis Lütticke (30.) per Kopf zum Tor des Tages. Bad Camberg drückte nach dem Seitenwechsel, SVW-Keeper Mirko Best und der Pfosten (90.) retteten. "Aufgrund der kämpferischen Leistung war es ein verdienter Sieg, für Camberg war es aber unglücklich, auch wenn sie nicht konsequent genug waren", sagte Wolfenhausens Sprecher Rainer Höpp. Tor: 1:0 Jannis Lüttecke (30.).

OSV Limburg - SG Niedertiefenbach/Dehrn 4:4 (3:1): In der munteren Partie hatte der OSV Limburg zu Beginn Vorteile und setzte sich bis zur Pause auf 3:1 ab, Niedertiefenbach/Dehrn schlug nach dem Seitenwechsel per Doppelschlag zum 3:3-Ausgleich zurück. Adrian Heymann (80.) brachte mit einem Eckballtor die Gäste erstmals in der Partie in Führung, doch Doppeltorschütze Recep Yüksel hatte kurz vor dem Abpfiff noch das 4:4 im Köcher. Schiedsrichter Holger Jung hatte jederzeit alles unter Kontrolle. Tore: 1:0 Yusuf Simsek (5.), 2:0 Muhammed Ali Simsek (37.), 2:1 Benedikt Keil (38.), 3:1 Recep Yüksel (43.), 3:2 Mirko Streb (51.), 3:3 Patrick Urbanczyk (69.), 3:4 Adrian Heymann (80.), 4:4 Recep Yüksel (88.).

FSG Runkel - Zaza Weilburg 1:1 (0:0): "Runkel war optisch überlegen, ließ aber viele Torchancen ungenutzt. Weilburg blieb durch Konter stets gefährlich", teilte FSG-Sprecher Jörg Stahl mit. In der turbulenten Schlussphase brachten zwei Handelfmeter Würze in das Spiel. "Für uns waren das zwei vergebene Punkte", resümierte Stahl. Tore: 0:1 George Ciobanu (85., Handelfmeter), 1:1 Jens Reichart (86., Handelfmeter).

SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim - RSV Würges II 0:3 (0:0): Lange war die Partie ausgeglichen, erst nach der Gästeführung in Durchgang zwei kam die SG ins Schwimmen. Das 2:0 für Würges II war die Folge, doch danach kamen die Gastgeber mächtig auf. Wir haben uns eigentlich nur noch hinten reingestellt", gibt RSV-Coach Jonas Friedrich zu. Letztlich legte Würges II noch den dritten Treffer des Tages nach. Tore: 0:1 Dustin Erbe (50.), 0:2 Valentin Grund (65.), 0:3 Heiko Brands (75.).

TuS Linter - SC Dombach 5:0 (2:0): Die Heimelf legte los wie die Feuerwehr und nachdem Stefan Weber eine "Hundertprozentige" vergab, schossen Maximilan Bieger und Edris Hosseinkhel eine 2:0-Halbzeitführung heraus. Die zweite Halbzeit war dann eine Chakpe-Jacob-Show. Der Stürmer erzielte einen lupenreinen Hattrick zum "Kirmessieg" und ließ die "Frösche" jubeln. Tore: 1:0 Maximilian Bieger (13.), 2:0 Edris Hosseinkhel (19.), 3:0 Chakpe Jacob (48.), 4:0 Chakpe Jacob (68.), 5:0 Chakpe Jakob (89.).

FSV Würges - WGB Weilburg 1:3 (0:0): "In der ersten Halbzeit hätten wir eigentlich 3:0 führen müssen, in der zweiten Hälfte haben wir wie so oft das Spiel aus der Hand gegeben", ärgerte sich FSV-Trainer Oktay Gökkaya. Zwei "dumme Abwehrfehler" nutzte WGB zur 2:0-Auswärtsführung, das 0:3 fiel nach einem Konter. Kurz vor Schluss betrieb Würges Ergebniskosmetik. Ansonsten sah Gökkaya ein "relativ unspektakuläres Spiel". Tore: 0:1 Mazlum Dogan, 0:2 Valentin Croicu, 0:3 Osman Topal, 1:3 Hyusein Filipov.

SV Wilsenroth - TuS Löhnberg 4:0 (3:0): "Bei einem 4:0 habe ich nicht viel zu meckern, das frühe 1:0 nach zwei Minuten hat uns in die Karten gespielt", schmunzelt Wilsenroths Spielertrainer Christian Hartmann. Löhnberg war danach eigentlich gut im Spiel, das 3:0 bis zur Pause brachte aber die Vorentscheidung. Der Spitzenreiter legte noch einen vierten Treffer nach der Pause nach und "machte danach nicht mehr als nötig", erzählte Hartmann, der von einer geschlossenen Mannschaftsleistung" sprach. Tore: 1:0 Corrado Pizzio (2.), 2:0 Simon Hörter (36.), 3:0 Christian Hartmann (43.), 4:0 Corrado Pizzio (49.). - gelb-rote Karte: Lulzim Krasniqi (50., TuS).