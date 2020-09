Den Vorwärtsgang wollen (v.l.) Marvin Kretschmann und Robin Schaffarz mit der SG Niedershausen/Obershausen auch bei der SG Kirberg/Ohren einlegen. (Foto: André Bethke)

LIMBURG-WEILBURG - „Wir gehen radikal auf den Felgen“. Das sagt Gero Lottermann, Trainer der SG Winkels/Probbach/Dillhausen, vor der zweiten englischen Woche in der Fußball-Kreisoberliga mit neun Spielen an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr. Mannschaften, die personell gut aufgestellt sind, profitieren nun verstärkt von ihrem großen Kader.

TuS Waldernbach – SG Ahlbach/Oberweyer: Florian Dempewolf ist nach dem 2:1 gegen den SV Mengerskirchen erleichtert: „Wir wollten unbedingt aus den ersten schweren Partien einen Dreier einfahren. Dies ist uns nun gelungen.“ Mit neuem Selbstbewusstsein schickt der Trainer des TuS Waldernbach seine Jungs in das nächste Heimspiel gegen einen Gegner, der aus seiner Sicht zu den spielstärksten Mannschaften in der Klasse zählt: „Deshalb müssen wir erst einmal defensiv gut stehen und unsere Chance im Angriff suchen.“

TuS Waldernbach mit neuem Selbstbewusstsein

Zufrieden ist beim acht Plätze besseren Tabellenfünften Trainer Daniel Alves mit der bisherigen Punkteausbeute: „Die gezeigte Spielqualität unserer Mannschaft entspricht allerdings nicht dem, was wir uns vorstellen. Wir hoffen, dass alle gegen Waldernbach, das zuletzt die starken Mengerskirchener im Derby geschlagen hat, genügend motiviert sind, um wieder zu punkten.“ Dabei reist die SG Ahlbach/Oberweyer mit Personalsorgen an. Agon Derguti, Daniel Reitz, Nico Reitz, Jan Hilpisch, Gökhan Sancak und Daniel Alves sind angeschlagen, nicht jeder wird auflaufen können. – Redaktionstipp: 2:2

TuS Frickhofen – SG Oberlahn: Dass die richtig ordentlich gestartete SG Oberlahn nach vier Spielen sechs Punkte und zehn Plätze vor dem TuS Frickhofen steht, ist sicherlich eine Überraschung. Damit hatte auch Metin Kilic bei allen vorsichtigen Prognosen nicht gerechnet: „Zaubern kann ich auch nicht. Aber die Situation ist in der Tat alles andere als glücklich für uns.“ Gerade das 2:3 gegen Oberbrechen nach 2:0-Führung habe gezeigt, dass einige Ausfälle nicht zu kompensieren seien. Doch der Trainer des Drittletzten zeigt sich kämpferisch: „Wir werden noch genug Siege bis Ende Oktober einfahren.“ – Redaktionstipp: 1:1

FCA Niederbrechen – SV Thalheim: Thalheim hat zwar noch kein Spiel gewonnen, aber in vier Partien auch erst einmal verloren. Erst einmal zu Hause gespielt hat der einen Zähler bessere FCA Niederbrechen, der bei seinem zweiten Heimauftritt nur allzu gerne an das 7:0 gegen die SG Oberlahn anknüpfen möchte. Ein Erfolg vor heimischem Publikum wäre keine Überraschung. – Redaktionstipp: 3:1

SC Offheim – SG Weinbachtal: Andreas Kunz zeigt sich zufrieden: „Nachdem wir in den letzten beiden Auswärtsspielen verdient die volle Punktzahl eingefahren haben, sind wir bisher mit dem Saisonstart zufrieden“, meint das Spielausschussmitglied des SC Offheim mit Blick auf Platz acht bei einem Spiel weniger: „Jetzt gilt es, unsere beiden Heimspiele gegen Weinbachtal und Waldernbach genau so engagiert anzugehen.“ Verletzungsbedingt sieht Kunz sein Team nicht ganz so gebeutelt wie andere Vereine. „Es werden mit Schwertel und Hoferichter zwar zwei Stammkräfte fehlen, die wir aber aufgrund unseres ausgeglichenen Kaders kompensieren werden.“

Auf der Gegenseite sieht Florian Betz die SG Weinbachtal mit zwei Auswärtsspielen in Offheim und in Frickhofen ziemlich gefordert: „Der SC Offheim ist immer sehr unangenehm zu spielen und verfügt über eine sehr ausgeglichene Mannschaft, was auch die bisherigen Ergebnisse zeigen. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden, wo ein Fehler die Entscheidung bringen kann. Einen kleinen Vorteil hat jede Mannschaft halt, wenn die Wochenspiele zu Hause sind.“ Der Trainer des Tabellensechsten, der mit sieben Punkten aus vier Spielen sehr gut leben kann, hofft, „dass wir an die Leistungen aus den letzten beiden Spiele anknüpfen können und gut ins Spiel kommen.“ – Redaktionstipp: 1:1

SV Elz – SG Taunus: In diesem Duell treffen zwei Teams aufeinander, die es gemeinsam in acht Spielen auf sechs Unentschieden bringen. Vier Remis gehen dabei allein auf das Konto der SG Taunus. Es wäre keine Überraschung, wenn auch diese Partie mit einer Punkteteilung endet. Den Heimvorteil der offensivschwachen Elzer kompensiert der Aufsteiger mit seiner torhungrigen Offensivreihe. – Redaktionstipp: 1:3

FC Waldbrunn II – TuS Dietkirchen II: Natürlich ist Cornelius Doll nicht zufrieden. Vor dem spielfreien Wochenende hatte der noch punktlose FC Waldbrunn II beim 1:6 in Limburg eine aus Sicht des Spielertrainers enttäuschende Leistung gezeigt: „Zu viele einfache Abspielfehler, zu wenig Lauf-und Kampfbereitschaf. Diese Tugenden müssen nun Grundvoraussetzung sein, um eine Chance gegen die favorisierten Dietkirchener zu haben.“ Eine schwierige Aufgabe gegen den Überraschungs-Tabellenführer, zumal beim Schlusslicht wichtige Kräfte wie Kapitän Bastian Ortseifen, Marius Mühl, Tim Born und Lukas Schöndorf ausfallen. – Redaktionstipp: 2:1.

SG Kirberg/Ohren – SG Niedershausen/Obershausen: Dass irgendwann der erste Punktverlust für die SG Niedershausen/Obershausen kommen würde, war auch Nico Zimmermann natürlich klar: „Und dass dies per Elfmeter in der 95. Minute passierte, war zwar sehr ärgerlich, angesichts unserer Leistung aber auch nicht unverdient.“ Weitere Punktverluste würde das Spielausschussmitglied nun gegen einen Gegner, der nach zwei Siegen zwei Niederlagen folgen ließ, gerne vermeiden: „Wir wollen Kirberg/Ohren auf Abstand halten und werden auch auswärts auf Sieg spielen.“ Helfen können dann wieder die beiden Stammkräfte Dennis Singe und Jan Rathschlag. – Redaktionstipp: 1:2.

SG Winkels/Probbach/Dillhausen – VfR 07 Limburg: Gero Lottermann ist bewusst, dass es nach der verdienten Niederlage gegen Weinbachtal nicht leichter wird: „Limburg hat mit zehn Punkten aus vier Spielen und einem Schnitt von drei Toren pro Spiel einen Superstart hingelegt. Zudem zeigt Till Nierfeld, dass er auch eine Liga höher treffen kann.“ Und die personelle Situation macht es für den Trainer der Winkels/Probbach/Dillhausen nicht einfacher, denn nun fehlt auch noch Dennis Fritz, „so dass wir ohne neun Spieler auskommen müssen und radikal auf der Felge fahren“, berichtet Lottermann. Auch bei ihm stirbt die Hoffnung zuletzt: „Trotz allem haben wir gegen Weinbachtal eine anständige Leistung gebracht und sind auch gegen Limburg in der Lage, mit einem guten Spiel die Punkte in Winkels zu behalten.“

Beim Ligazweiten übt sich Thomas Janke in Understatement: „Wir schauen nicht auf die Tabelle. Dass unser Gegner mehr kann, zeigt das Unentschieden bei Dietkirchen II.“ Gleichzeitig stellt der Trainer des VfR 07 Limburg klar, „dass wir unsere gute Serie fortsetzen wollen“. Kopfzerbrechen bereitet ihm die Personaldecke. Patrick Malicha und Jonas Mieller sind angeschlagen. Ebenfalls stehen Fragezeichen hinter Andre Nemirowitsch, Soltan Qurbani, Justin Heimann und Lennard Bühn. – Redaktionstipp: 1:3

Zusammenflicken und aktiv regenerieren

SG Merenberg – TSG Oberbrechen: Bei der TSG Oberbrechen weiß Alexander Schraut, auf was es derzeit ankommt:“ Aufgrund der aktuell enorm hohen Belastungen mit vier Punktspielen in zehn Tagen sind gerade jetzt die Wochen der Physiotherapeuten und der optimalen Belastungssteuerung. In unserer einzigen Trainingseinheit zwischen den vielen Spielen werden wir daher zusammenflicken, was geht, aktiv regenerieren und dann mit vollem Schwung zu unseren Auswärtsspielen nach Merenberg und Elz fahren, um möglichst viele Punkte mit nach Hause zu bringen.“ Der Spielertrainer des Neulings ist vor dem Duell des Vierten beim Fünfzehnten optimistisch: „Meine Mannschaft hat gerade beim 3:2 gegen Frickhofen nach einem 0:2-Rückstand eine unbändige Moral gezeigt. Mit dieser Einstellung sind wir imstande, jedem Gegner Paroli zu bieten und unsere regelrechte Punktejagd weiterzuführen.“ – Redaktionstipp: 2:3

A-Liga: Mit einem Sieg im Topspiel bei der SG Nord kann sich die SG Weilmünster/Laubuseschbach die Tabellenführung von der spielfreien SG Heringen/Mensfelden holen. Bleiben die Punkte im Westerwald, wäre der FC Steinbach bei einem Dreier bei der TuS Lindenholzhausen ein Kandidat für Rang eins. Auch die noch verlustpunktfreie FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach kann sich im Optimalfall mit einem Erfolg beim TuS Drommershausen an die Spitze schießen. – Außerdem spielen: RSV Weyer II – SV Erbach, TuS Obertiefenbach – VfL Eschhofen (alle 19.30 Uhr).

B-Liga, Gruppe 1: Das Topspiel steigt zwischen dem verlustpunktfreien SV Wilsenroth und der bis dato besten Liga-Offensive des TuS Löhnberg. Mit einem Erfolg beim TuS Linter will der noch unbesiegte SC Dombach dran bleiben. Das gilt auch für den wiedererstarkten OSV Limburg gegen die bislang hinter den Erwartungen gebliebenen SG Niedertiefenbach/Dehrn. – Außerdem spielen: FC Rubin Limburg-Weilburg – SC Ennerich, SV Wolfenhausen – SV Bad Camberg, Zaza Weilburg – FSG Runkel, SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim – RSV Würges II, TuS Linter – SC Dombach, FSV Würges – WGB Weilburg (alle 19.30). (bk)