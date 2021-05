"Wir werden immer dabei sein"

Die Wurzeln der Blue Boys Solms liegen im Frühjahr 1979Vier Burgsolmser Schalke-Fans, Erich Spankus, Jürgen Otto, Konrad Zinn und und der heutige Vorsitzende Andreas Metz, besuchten bereits regelmäßig die Heimspiele "auf Schalke", beschlossen einen Fan-Club zu gründen und rührten im heimischen Solmser-Land ordentlich die Werbetrommel. Als elf Schalker-Freunde gefunden waren, wurde in der Stammkneipe "Im Küppelchen beim Schorsch" im Spätsommer des Jahres 1980 der Plan in die Tat umgesetzt und beschlossen, für den 1. Januar 1981 die offizielle Gründungsfeier des Schalke-Fan-Clubs Burgsolms auszurichten. Man einigte sich auf den Namen "Blue Boys" und trat auch dem Schalker Fan-Club-Dachverband (SFCV) bei. Fortan wuchs der Verein stetig - heute hat er knapp über 200 MitgliederDas Einzugsgebiet der Blue Boys erstreckt sich mittlerweile weit über die Grenzen von Burgsolms hinausHighlight für den Club, der neben den Fahrten zu den Spielen der Königsblauen auch Stammtische, Sommerfeste, Grillfeiern sowie einmal im Jahr einen längeren Ausflug anbietet, war der Turniersieg der eigenen Fan-Club-Fußballmannschaft 1988 in Freckenhorst und damit verbunden das Ausrichten des nächsten SFCV-Turniers, bei dem der Dachverband gleichzeitig sein zehnjähriges Jubiläum in Solms feierte. Weitere Infos unter www.blue-boys-solms.de. (lew)