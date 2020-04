Wo der Ball nicht (mehr) rollt / Teil 4

(Foto: )

LIMBURG-WEILBURG - Teil 4 unserer Rätselseite mit Sportplatzansichten aus dem Fußballkreis Limburg-Weilburg mit Schwerpunkt auf die Oberlahnregion hat vor allem in einem Fall für Ratlosigkeit gesorgt. Das Rasenspielfeld des TuS Ahausen kennen nur die wenigsten. Dort wird zwar schon seit ein paar Jahrzehnten gekickt, doch in der jüngeren Vergangenheit jagen auf dem Geläuf nahe der Heinrich-von-Gagern-Schule nur noch die Alten Herren ab und an dem Leder nach, nachdem der Seniorenspielbetrieb vor rund 20 Jahren eingestellt werden musste. Knifflig wäre sicher auch der Sportplatz des TuS Dehrn an der Lahnbrücke gewesen, hätten wir da nicht den Hinweis auf den berühmtesten Sohn des Vereins gegeben: Bernd Hölzenbein, der es 1974 zu Weltmeisterehren brachte. Grafik: Steinhaus