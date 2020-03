„Gehasst, verdammt, vergöttert“ – auf keinen Sportplatz passt dieser Songtitel der „Böhsen Onkelz“ so gut wie auf dieses Geläuf. Dass hier jemals noch ein Fußballspiel absolviert wird, scheint ausgeschlossen. Der Verein, der den Platz von der Gemeinde gepachtet hatte, hat den Vertrag gekündigt und will in seiner nächsten Jahreshauptversammlung über die Abmeldung seiner Fußball-Abteilung abstimmen lassen. (Foto: André Bethke)

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Der gestrige Sonntag war kein schöner gewesen, zumindest nicht vom Wetter her. Und dennoch hätten die Fußballer im Kreis Limburg-Weilburg lieber ihrem Hobby gefrönt, als die Nachmittagszeit in den eigenen vier Wänden totzuschlagen. Das große Spiel bleibt aber auch in der nun dreiwöchigen Zwangspause ein Thema. Auch auf unserer Fußball-Facebookseite unter www.facebook.com/FussballImKreisLimburgWeilburg. Dort hatten wir dazu aufgerufen, uns Bilder von Sportplätzen zu schicken. Von alten und von neuen, aus der Vogelperspektive oder aus einem anderen Blickwinkel. Was folgte, war eine Flut von Einsendungen, so dass wir jetzt über eine Auswahl von über 50 Fotos verfügen. Im sozialen Netzwerk haben wir unsere Follower raten lasen, wo der abgebildete Platz liegt. Gerade bei den „Lost (Fußball)Places“, den verlassenen Orten, ging mancher Schuss daneben. Nun sind Sie an der Reihe, liebe Leserinnen und Leser. In der Bildunterschrift finden Sie den einen oder anderen Hinweis. Die Auflösung veröffentlichen wir dann in unserer morgigen Ausgabe. Und sollten Sie Lust auf eine Fortsetzung haben, schicken Sie uns doch eine kurze Mail an andre.bethke@vrm.de. Unser Fundus reicht locker, um die nächsten Montagsseiten bis zum Ende der Corona-Krise zu überstehen – hoffentlich!