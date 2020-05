Hadamar: Gut möglich, dass der SV Hadamar sein Heimspiel gegen den Hanauer FC gewonnen hätte. Sicher ist, dass die Fürstenstädter die Hessenliga sportlich gehalten hätten, wahrscheinlich auf einem einstelligen Platz. Deshalb geht es nächste Runde in die zehnte Saison im hessischen Oberhaus. Und der Kapitän bleibt an Bord. Jonas Herdering gab seine Zusage für seine siebte Runde. (Foto: Verein)

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Wissen Sie, was am Sonntag gewesen wäre? Es wäre ein Tag der Freude und des Frusts gewesen, ein Tag des Aufstiegs und ein Tag des Abstiegs. Es wäre der letzte Spieltag der Saison 2019/2020 gewesen, die, vorbehaltlich der zu erwartenden Zustimmung des virtuellen Verbandstages zur Beschlussempfehlung des Präsidiums des Hessischen Fußball-Verbandes, als unvollendete „Corona-Saison“ in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und als Spielzeit, die zwar Meister, aber keine Absteiger hervorgebracht hat. Ob es diese Meister auch gegeben hätte, wenn die Runde regulär zu Ende gespielt worden wäre? Im Falle der SG Taunus (A-Liga) und des RSV Würges II (C-Liga, Gruppe 2) besteht wenig Zweifel. Die SG Selters (Kreisoberliga), der TuS Drommershausen (B-Liga, Gruppe 1), der SV Hadamar III (B-Liga, Gruppe 2) und die SG Nord II (C-Liga, Gruppe 1) dürfen hingegen als Profiteure des vorzeitigen Endes betrachtet wären – eine Feststellung, keine Schmälerung der gezeigten Leistungen. Dies gilt freilich auch für die Mannschaften, die dadurch dem Abstieg entronnen sind, ganz besonders für die SG Winkels/Probbach/Dillhausen (Kreisoberliga), den TuS Obertiefenbach (A-Liga) und den SV Wolfenhausen (B-Liga, Gruppe 1). Wir haben uns am letzten Spieltag, der nicht stattgefunden hat, auf einigen Plätzen umgesehen, auf denen der Vorhang der Saison 2019/2020 am Sonntag fallen sollte. Mit diesem Streifzug beenden wir auch die siebenteilige Serie unserer Sportplatzrätselseiten mit 56 Fotoansichten aus dem ganzen Kreis und bedanken uns fürs Mitmachen sowie die vielen positiven Rückmeldungen.