Wo Geoff Hurst nicht gejubelt hätte

2,44 Meter muss ein Fußballtor laut Fifa-Regeln hoch sein. Wir haben Stichproben im Kreis Limburg-Weilburg vorgenommen und zum Teil erhebliche Abweichungen festgestellt. Der Kasten in Niederzeuzheim (Foto) zum Beispiel weist in der Mitte eine lichte Höhe von 2,27 Metern auf. Das sind 17 Zentimeter weniger als vorgeschrieben. (Fotos: René Weiss)

LIMBURG-WEILBURG - Wie oft haben sich die Stürmer schon die Haare gerauft, wenn der Ball nach einem Schuss oder Kopfball vom Querbalken zurück ins Spielfeld anstatt hinter die Torlinie sprang. Wie oft haben die Torhüter im gleichen Moment schon tief durchgeatmet, als die Kugel haarscharf über ihren Kasten strich oder die Latte den Einschlag ins Netz verhinderte.

Die Phrase von den „wenigen fehlenden Zentimetern“ zum Torerfolg hat Woche für Woche ihren festen Platz in den unzähligen Spielberichten quer durch Deutschlands Ligenlandschaft. Zentimeter, die über Freud’ und Leid entscheiden. Aber ob ein Schuss letzten Endes auch wirklich in die Maschen geht, hängt nicht nur von der Schusspräzision der Spieler, sondern mitunter auch von den örtlichen Gegebenheiten ab. Denn 2,44 Meter sind im Kreis Limburg-Weilburg bei weitem nicht überall auch tatsächlich 2,44 Meter. Diese lichte Höhe muss laut den internationalen Fußballregeln des Weltverbandes Fifa, die auf einer Pazifikinsel genauso gelten wie in Mittelhessen, ein Tor aufweisen.

Realität sieht anders aus

Die Realität sieht anders aus, wie unsere Stichproben-Messungen auf den heimischen Plätzen ergeben haben. An der Breite von 7,32 Metern gibt es freilich nichts zu mäkeln, aber beim Justieren, wie tief die Pfosten in den Rasen eingelassen sind, gibt es vielerorts Nachbesserungsbedarf. Auf sieben Plätzen haben wir den Zollstock angelegt, fast überall fehlt der eine oder andere Zentimeter zu dem Maß, das die Regularien vorsehen.

Niederzeuzheim – der Latte so nahe

Wenn Geoff Hurst am 30. Juli 1966 auf das aus Sicht der Ersatzspielerbank auf dem Niederzeuzheimer Sportgelände links gelegene Tor anstatt auf das im Londoner Wembley-Stadion geschossen hätte, wäre der meistdiskutierte Treffer der Fußballgeschichte nie gefallen. Während die Kugel damals im Weltmeisterschaftsfinale zwischen England und Deutschland an Hans Tilkowski vorbeiflog und von der Unterkante der Latte auf oder vielleicht doch knapp hinter die Linie sprang, hätte der Ball in Niederzeuzheim mit großer Sicherheit den Weg ins Toraus angetreten. Die beiden Gehäuse im Hadamarer Stadtteil fallen extrem torwartfreundlich aus, vor allem der aus Blickrichtung des Sportlerheims links gelegene: An beiden Pfosten beträgt die lichte Höhe jeweils knapp 2,36 Meter. Noch weniger muss sich der Keeper strecken, um im Zentrum das Aluminium zu berühren: Hier befindet sich der Querbalken gerade einmal 2,27 Meter über der Grasnarbe und damit sage und schreibe 17 Zentimeter (!) unter dem Soll. Auf der anderen Seite des Spielfelds liegen zwischen Boden und Gebälk 2,36 und 2,40 Meter an den Pfosten sowie 2,34 Meter in der Mitte.

Obershausen und Heckholzhausen – nicht genug aufgeschüttet.

In Obershausen scheint der Platzwart in der Vergangenheit die von den Schlussmännern hinterlassenen Gruben nicht genügend aufgefüttert zu haben. Denn auch hier weichen die Maße in der Tormitte mit 2,32 und 2,33 Metern doch recht deutlich vom Standard ab. Ähnlich sieht es in Heckholzhausen aus, wo es in der Tormitte sieben beziehungsweise neun Zentimeter zu wenig sind.

Steinbach – ganz dicht an der Norm

Beeindruckend genau Maß angelegt haben die Platzwarte in Steinbach. Auch wenn das Feld gerade am straßennahen Tor extreme Wellen aufweist, kommen die Steinbacher hier mit Höhen zwischen 2,41 und 2,42 Metern dem Regelwerk doch sehr nahe. Gegenüber erreicht die Latte aus Torwartsicht links exakt die Norm. 2,44 Meter fallen zur anderen Seite hin zwar auf 2,41 Meter ab, doch das befindet sich alles noch im Bereich des Akzeptablen.

Steeden – der tiefe Winkel

Auf dem Steedener Rasenplatz wünschen sich das Tor an der Straßenseite und die anrennenden Angreifer einen Wachstumsschub des Eckigen. Passt ein Schuss 2,40 Meter über dem Boden rechts noch gerade so unter die Latte, so reicht das auf der linken Seite nicht zum Torjubel. Hier ist das Kreuzeck sechs Zentimeter tiefer und befindet sich nur in einer Höhe von 2,34 Metern.

Dehrn – gewaltig schief

Noch schiefer als in Steeden steht der dem Sportlerheim nahe Kasten in Dehrn, und das fällt bereits mit bloßem Auge auf. Tipp für etwaige Elfmeterschützen auf dem Sportplatz an der Lahn: Ein Schuss nach rechts oben verzeiht Ungenauigkeiten erheblich besser als ein Versuch nach links, wo das Ziel neun Zentimeter flacher ist. Erfüllt die lichte Höhe rechts die Vorgabe (2,44 Meter), so zeigt der Zollstock am anderen Pfosten nur noch 2,35 Meter.

Thalheim – auf Rolltore ist Verlass

Verlass ist letztlich nur auf die Rolltore, wie sie der SV Thalheim einsetzt. Dass hier die vorgeschriebene Höhe auf den Millimeter eingehalten wird, war aber auch zu erwarten.