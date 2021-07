Wörsdörfer nimmt die Jungen in die Pflicht

Zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt der Saison 2021/22 bringen der TuS Dietkirchen und der SV Hadamar an diesem Samstag im Stadion Goldener Grund in Würges das letzte Überbleibsel der Runde 2020/21 zu Ende. Die beiden Hessenligisten ermitteln, ohne dass sie sich dafür qualifizieren mussten, als auf Grund ihrer Hessenliga-Zugehörigkeit gesetzte Mannschaften ab 17 Uhr den Kreispokalsieger und somit den Teilnehmer am Hessenpokal. "Wir dürfen für diese Partie noch nicht allzu viel erwarten", sagt SVH-Trainer Stefan Kühne, weil die Mannschaften aufgrund der langen Pause noch immer viel nachzuholen haben und sich mitten in der intensiven Saisonvorbereitung befinden. Auch TuS-Coach Thorsten Wörsdörfer ordnet die Neuauflage des Endspiels von 2020 - damals setzte sich Dietkirchen in Ellar mit 3:2 nach Verlängerung durch - als "Testspiel" ein, das eine gute Einstimmung im Hinblick auf den ersten Hessenliga-Spieltag werden könnte: "Solch ein Spiel gegen Hadamar bietet eine gute Gelegenheit, sich wieder richtig reinzubeißen und den Wille hochzufahren, von dem wir leben und der uns stark machen." Während Hadamar den kurzfristigen Abgang von Jonas Herdering wegstecken muss, ist der TuS mit Trainingsdefiziten und Urlaubern konfrontiert. Mit Patrick Kuczok, der an einer langwierigen Sehnenverletzung am Sitzbein laboriert, muss passen und auch einige weitere Kräfte stehen Dietkirchen nicht zur Verfügung.