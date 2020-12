Zurück zum Heimatverein

Timo Duchscherer rückt in der neuen Saison beim FC Steinbach in einem Trainerduo an die Seite von Kilic Görgülü. Foto: Verein

Wie Spielausschussmitglied Oliver Keul mitgeteilt hat, endet "nach drei Jahren konstruktiver Zusammenarbeit mit Höhen und Tiefen unsere Zusammenarbeit im Sommer 2021". Timo Duchscherer hat laut Keul ein Angebot seines Heimatvereins, dem FC Steinbach, angenommen und wird dort künftig das Trainer-Duo mit Kilic Görgülü bilden. Stefan Stöhr beendet zwar seine Trainertätigkeit bei der SG, wird aber als Spieler weiterhin seine Fußballstiefel für den B-Ligisten schnüren. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt.

Alexander Rick, Vorsitzender des FC Steinbach, bestätigte diese Personalie auf Nachfrage: "Julian Philipps hatte uns mitgeteilt, dass er uns aus privaten Gründen in der nächsten Runde nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird. Wir haben uns dann überlegt, ob wir wieder einen spielenden Trainer an der Seite von Kilic suchen oder einen, der an der Seitenlinie steht. Wir sind dann schnell auf Timo gekommen." Der ehemalige Oberliga-Spieler des RSV Würges bildet in der neuen Saison ein Trainergespann mit dem aktuellen Spielertrainer Kilic Görgülü.