2 min

A-Liga: Wommelshausen/Dernbach springt auf Platz eins

Durch einen 3:2-Derbysieg gegen Endbach/Günterod kletterte Wommelshausen/Dernbach in der Fußball-A-Liga auf Platz eins. In der Kreisoberliga siegte Dreihausen in Wehrda.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg