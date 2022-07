Aartal-Pokal: Drei Teams kommen erst nach der Pause in Gang

Beim Aartal-Pokal in Eisemroth wird die Vorrunde am Donnerstag beendet. Archivfoto: Sven Jessen

SIEGBACH - Dritter Abend beim Turnier um den Aartal-Pokal: Bei bedecktem Himmel und gegen 19.30 Uhr einsetzenden Regenschauern sahen schätzungsweise 150 Zuschauer die nächsten drei Vorrundenspiele. In Eisemroth dominierten einige Teams die ersten 30 Minuten. Ihre Gegner kamen erst im zweiten Durchgang in die Gänge.

Gruppe 2, SG Aartal - TSV Bicken 0:3 (0:2): Die ersten 30 Minuten gehörten dem TSV Bicken. Sezer Solmaz (5.) gab den ersten Warnschuss ab. Eray Yilmaz (7.) brachte den Gruppenligisten dann in Führung. A-Ligist Aartal war danach für den Rest des ersten Durchgangs von der Rolle. Fabian Schäfer (13.) legte gleich das 2:0 nach.

Der zweite Durchgang gestaltete sich offener. Aartal versuchte, zu einem Treffer zu kommen, Bicken stand defensiv aber solide. Bickens neuer Spielertrainer Benjamin Bender (43.) traf die Latte, und auf der anderen Seite zielte Benedikt Hofmann (47.) knapp über das Gehäuse. Bickens zweite gute Chance nach der Halbzeitpause führte prompt zum 3:0 durch Furkan Yaglu (49.). Danach meldete Aartals Max Krawczyk (51.) Anspruch auf einen Treffer an. Sein Schuss wurde zur Ecke abgefälscht.

Gruppe 2, TSV Ballersbach - SV Hartenrod 2:3 (0:2): Im Duell der beiden A-Ligisten ging der erste Durchgang relativ klar an Hartenrod. Die Hinterländer zeigten das bessere Spiel in die Spitze und waren in den Zwekämpfen präsent. Marcel Gabriel (17.) und Thies Naujoks (23.) mit einem Freistoß unter die Latte schossen eine adäquate Führung heraus. Der Ballersbacher Tim Junker versuchte es kurz vor der Halbzeitpause einmal aus der Distanz.

In der zweiten Halbzeit kam von Ballersbach mehr. Till Peters (37.) hätte nach einem Abwehrfehler das 1:2 erzielen können, doch Keeper Kamil Skupien holte den Ball noch aus dem Eck. Im direkten Gegenzug erzielte Hartenrod durch Jörn Laube (38.) das 3:0. In einem zweikampflastigen Spiel entwickelte Ballersbach mehr Zug zum Tor als im ersten Durchgang. Das wurde durch Tom Hahnenstein (55.) und Etienne Blokscha (57., Foulelfmeter) in den Schlussminuten mit zwei Treffern belohnt.

Gruppe 1, SG Seelbach/Scheld - TSV Altenkirchen 6:2 (4:0): A-Ligist Seelbach/Scheld dominierte den B-Ligisten zunächst. Luca Leon Kreutner (5.), Sebastian Nelles (7.), Maximilian Niklos (15., Freistoß) und Marcel Merkardt (30., 34., 45.) bauten die Führung Stück für Stück bis auf 6:0 aus. Altenkirchen fing sich nach den ersten drei Treffern aber und unterband die Pässe in die Tiefe besser, als es dem Gegner lieb war. Hinzu kamen eigene Abschlüsse, beispielsweise durch Pierre Panz und Muhammed Demirdöven. In den Schlussminuten war es endlich soweit: Muhammed Demirdöven (54.) und Michael Wörner (57.) erzielten ihre Treffer.

Am Donnerstag spielen, Gruppe 2: TSV Ballersbach - TSV Bicken (18 Uhr), Gruppe 1: SV Eisemroth - SG Tringenstein/Oberndorf (19.10 Uhr), SG Seelbach/Scheld - TSV Altenkirchen (20.20 Uhr).