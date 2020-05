Abpfiff in Hessen für die Fußballsaison 2019/20

Abpfiff: Die Spielzeit 2019/2020 ist beendet und wird als unvollendete "Corona-Saison" in die Geschichtsbücher des Fußballs eingehen. Symbolfoto: René Weiss

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT (bk). Der 16. Mai 2020 ist ein historischer Tag für den Fußball in Hessen und wird seinen Platz in den Geschichtsbüchern finden. An diesem Samstag haben die Verantwortlichen im Hessischen Fußball-Verband (HFV) entschieden, dass die nach dem Spieltag am 8. März unterbrochene Saison 2019/2020 nicht mehr fortgesetzt, sondern beendet wird. Darauf verständigten sich Vorstand, Spielausschuss und Kreisfußballwarte am Vormittag in einer Videokonferenz.

Eine Überraschung ist diese Entscheidung nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen freilich nicht, denn flächendeckend hatten sich die Vereine in Hessens Fußballkreisen für einen Abbruch ausgesprochen - zumeist mit einem klaren Votum.

Zudem legten die Entscheidungsträger im HFV fest, dass die Teams auf den Aufstiegsplätzen - in einigen Spielklassen ist das neben dem Tabellenführer auch der Zweitplatzierte - aufsteigen und es keine Absteiger geben wird. Der "Corona-Meister" und sein Mitaufsteiger werden nicht anhand der aktuellen Rangliste ermittelt, sondern durch die so genannte Quotientenregelung. Dabei wird die Punktezahl durch die absolvierten Spiele dividiert und mit dem Faktor 100 multipliziert. Dadurch soll die unterschiedliche Anzahl an ausgetragenen Partien ausgeglichen werden. Diese Regelung sorgt in manchen Tableaus für Wechsel auf den für den Aufstieg relevanten Plätzen.

Die Pokalwettbewerbe werden noch nicht abgebrochen, sollen zu Ende gespielt werden, wenn das denn noch möglich sein sollte.

Die am Samstag getroffene Entscheidung muss nun noch auf einem zu terminierenden virtuellen Verbandstag, vermutlich Mitte Juni, von den Delegierten bestätigt werden - nicht mehr als ein formaljuristischer Akt.