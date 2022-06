Abstiegskampf in der Fußball-Verbandsliga spitzt sich zu

Dürfen jubeln: die Spieler des RSV Weyer. Foto: René Weiss

WETZLAR - Pünktlich vor dem letzten Spieltag spitzt sich der Abstiegskampf in der Fußball-Verbandsliga bedenklich zu. Da am Mittwoch alle drei Abstiegskandidaten punkteten, könnten alle Mannschaft von Rang elf bis 16 am Ende noch absteigen. Der SV Bauerbach gewann zu Hause gegen den FV Breidenbach mit 7:1, der RSV Weyer schlug den FC Gießen mit 2:0. Der FC Waldbrunn setzte sich bei der SpVgg. Eltville mit 2:0 durch. Die SG Walluf hat als Elfter 39 Zähler auf dem Konto, es folgen der RSV Weyer (39), der SC Waldgirmes U 23 (38), der SV Bauerbach (37), der FC Waldbrunn (37) und der FC Cleeberg (36).

Ausführlicher Bericht folgt im Laufe des Abends.