4 min

Alle Favoriten ziehen ins Viertelfinale ein

Kombach zwingt Hartenrod in die Verlängerung, das einzige A-Liga-Duell geht an die Gastgeber. Echte Überraschungen bleiben am Dienstag im Fußball-Kreispokal-Achtelfinale aus.

Von Jens Kauer und Oliver Siegel