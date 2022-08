Alles auf die Plätze! Heimisches Trio ordnet sich wie erwartet

Silberg/Eisenhausens Jan Wege (links) lässt Serdal Ergin aussteigen, der mit einer dreifach ermeckerten Roten Karte Michaelbach ins Verderben führt. Foto: Jens Schmidt

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Nach dem 6. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord haben sich die heimischen Teams langsam entsprechend der allgemeinen Erwartungen eingeordnet. Der Gladenbacher SC und die SG Silberg/Eisenhausen feierten am Mittwoch Auswärtssiege und liegen punktgleich im Mittelfeld, die SG Versbachtal verlor trotz starker Leistung zu Hause und rutschte auf Relegationsplatz 13 ab.

TSV Michelbach - SG Silberg/Eisenhausen 2:3 (1:0): Silberg/Eisenhausens Sportlicher Leiter brach nach dem Auswärtscoup nicht in Euphorie aus. "Michelbach hat eine sehr starke Mannschaft, die sich heute durch ihre Disziplinlosigkeiten selbst geschlagen hat", so das Fazit von Florian Pankraz. Für die mit zahlreichem Ersatz angetretenen Gäste begann das Spiel mit einem Schreckmoment. Christian Achenbach und ein Michelbacher rasselten mit den Köpfen zusammen, der Silberger musste ausgewechselt werden (4.). Die Heimelf übernahm die Initiative. Manuel Brehm verpasste eine Hereingabe von der rechten Seite vor dem Kasten um Haaresbreite (15.). In der 27. Minute schlug der Goalgetter dann zu. Ein Freistoß flog, unbehelligt von Freund und Feind, durch den Strafraum, Brehm brauchte am langen Pfosten nur noch den Fuß hinzuhalten. Die entscheidende Szene im immer hektischeren Spiel folgte in der 45. Minute: Der Michelbacher Serdal Ergin ermeckerte sich in direkter Folge Gelb, eine Zeitstrafe und beim Verlassen des Platzes die Rote Karte. Auch mit zehn Mann gaben die Gastgeber nach dem Seitenwechsel mächtig Gas. Erst mit dem Ausgleich nach einer Ecke durch Luis Henkels prächtigen Kopfball in den Winkel kippte das Match zugunsten der Hinterländer. In Reihen des TSV schwanden die Kräfte und immer mehr Fehler schlichen sich ein. Matthis Hofmann hatte nach einem Steckpass die Führung auf dem Fuß, sein Heber aus 25 Metern flog aber knapp am Pfosten vorbei (65.). In der 72. Minute zielte Hofmann dann genauer: Allen Häschern enteilt, schlenzte er den Ball am aus dem Tor eilenden TSV-Keeper Marius Gärtner vorbei ins Kreuzeck. Durch Klein-Klein-Spiel in der Verteidigung, das zu einer Ecke führte, brachte sich Silberg/Eisenhausen nochmals in Bedrängnis. Kaito Tokui schloss eine einstudierte Variante zum 2:2 ab (82.). Doch das Glück war aufseiten der Gäste: Dominic Blöcher traf mit einem von der Mauer abgefälschten Freistoß zur erneuten Führung (85.). Kurz darauf handelte sich TSV-Akteur Michael Rübe eine Zehn-Minuten-Strafe ein. "Aber auch gegen neun Mann mussten wir bis zum Schluss die Luft anhalten", so Pankraz.

SG Versbachtal - SV Großseelheim 1:3 (0:0): "Selbe Prozedur wie immer, statt 3:0, 4:0 in Führung zu gehen, vergeben wir eine Chance nach der anderen", zeigte sich SG-Sprecher Reinhard Becker nach der Kunstrasenpremiere des Aufsteigers in Altenvers ernüchtert. Großseelheim versuchte in der Anfangsphase, Versbachtal zu überrumpeln, sorgte bei seiner Offensive aber nur durch eine Ecke für wirkliche Gefahr. Ansonsten erschöpfte sich die erste Halbzeit in Mittelfeldgeplänkel. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Der Führungstreffer Manuel Findts, der einen langen Einwurf erlief und SV-Keeper Niklas Schmidt mit einem Lupfer aus elf Metern überwand (50.), leitete einen Sturmlauf der Gastgeber ein. Findt kreuzte nochmals frei vor dem Tor auf, schoss diesmal aber rechts vorbei (58.). Erik Schmidt köpfte nach einer Ecke einen auf der Torlinie stehenden Großseelheimer Verteidiger an (61.). Ein scharfer Schuss Marvin Rühls wurde ins Toraus abgefälscht (64.). Und schließlich vergab auch der sauber freigespielte Christopher Horst mit einem Zehn-Meter-Schuss übers Tor eine dicke Chance (78.). Ein zweifelhafter Handelfmeter (Becker: "Es war ein Direktschuss an den Arm. Für mich war's keiner.") führte zum Ausgleichstreffer von Dominik Staffel (81.). Das Versbachtaler Schicksal nahm seinen Lauf. Florian Hofmann hielt vom Sechzehner aus einfach mal drauf und der Ball zischte zur Gästeführung in den Winkel (84.). Eine Minute später versuchte es Lukas Preis aus 35 Metern, traf die Kugel nicht richtig, die aber segelte gerade deshalb zum 1:3 in die Maschen. "Heute waren wir die klar bessere Mannschaft, haben aber wieder verloren", konnte es Reinhard Becker nicht fassen.

FV Wehrda - Gladenbacher SC 0:5 (0:1): Selbes Ergebnis, ganz ähnlicher Spielverlauf wie bei Wehrdas vorangegangenem Heimspiel gegen Emsdorf. Der weiter ersatzgeschwächte FV hielt das Match lange offen und ging am Ende unter. Zunächst entspann sich ein offener Schlagabtausch. Wehrdas Muamer Alic schoss aus 23 Metern knapp vorbei (1.). Der Abschlag von GSC-Keeper Till Kluska wurde von Leonard Möller verlängert, Paul Weber brach durch, scheiterte aber an Tormann Janik Strackbein. Nach einem Wehrdaer Ballverlust im Spielaufbau kam Jordan Gries an der Strafraumgrenze zum Schuss, verfehlte aber knapp (6.). In der 21. Minute versuchte es Gries aus dem Rückraum, aber Strackbein parierte glänzend. Der Zerberus hielt Wehrda im Spiel, wehrte auch einen Scharfschuss Moritz Happels ab (35.). Die Heimelf ging nach der Pause zunächst in die Offensive. Dominik Kaletsch schickte Christoph Purbs steil, der flankte und Julian Kraus' Kopfball strich über die Latte (46.). Einen Kraus-Freistoß entschärfte Kluska per Faustabwehr (53.). Direkt danach der schönste Angriff im Spiel. Von Kraus per Außenrist-Pass angespielt, flankte Kaletsch in den Strafraum, Kraus' Flugkopfball lenkte Kluska zur Ecke (54.). Als dann Leonard Möller einen Fehler im Wehrdaer Aufbauspiel zur Gästeführung nutzte (58.), brachen bei den Platzherren alle Dämme. Moritz Happel mit einem 20-Meter-Schuss (71.), Möller per Kopf nach Gries-Flanke (74.) und nach uneigennützigem Querpass von Tim Flurschütz (78.) sowie Jordan Gries (88.) schossen für Gladenbach noch einen Kantersieg heraus.