Angelburg wirft Wacker raus,Buchenau dreht A-Liga-Duell

Zwei Torschützen im Duell: Ahmed Abdilahi Jama (am Ball) schoss Türk Gücü Breidenbach in Front, FSV-Kapitän Lukas Prior (rechts) erzielte in der zweiten Halbzeit der Verlängerung für Buchenaus Siegtreffer.

HinterlandDem FC Angelburg und dem FSV Buchenau gehören die Schlagzeilen der 1. Runde des Fußball-Kreispokals. Die Kicker aus Gönnern und Frechenhausen bezwangen am Mittwochabend Kreisoberligist SpVgg Wacker Frohnhausen 3:1, die Lahnlustler retteten sich im ruppigen A-Liga-Duell mit Türk Gücü Breidenbach durch ein spätes Tor in die Verlängerung und gingen noch als 2:1-Sieger vom Platz.

SG Friedensdorf/Allendorf - FV Wallau 0:8 (0:2): Der B-Ligist begann forsch, bereits in der 2. Minute setzte Kapitän Alexander Schmitt den Ball an den Pfosten des Gästetors. Doch der A-Ligist wurde zunehmend stärker und ging schließlich durch Jan-Niklas Pfeiffer in Führung (28.). Pech für die Gastgeber, dass Johannes Bülte fünf Minuten vor der Pause einen Eckball per Kopf ins eigene Tor lenkte. Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Besnik Veselis schnelles 0:3 leitete den Zusammenbruch Friedensdorf/Allendorfs ein. Lukas Gläser (59., 65.), Tim-Jannik Pfeiffer (63.), Finn Justin Reichel per Foulelfmeter (73.) und Leon Theofel sorgten noch für ein echtes Wallauer Schützenfest.

SG Dautphetal - SSV Allna-/Ohetal 4:0 (2:0): Auch ohne seine beiden verhinderten Spielertrainer war der A-Liga-Aufsteiger jederzeit Chef im Ring. Der als Mittelstürmer aufgebotene David Bernhardt traf aus dem Gewühl heraus zum 1:0, Lukas Dinkel erhöhte mit einem Flachschuss ins lange Eck (23.) und das frühe 3:0 verpasste der allein aufs Gästetor zu eilende Daniel Burk. Sinkershausens Tormann Lukas Simon blieb Sieger in dieser Eins-gegen-Eins-Situation (25.) und entschärfte in der Folge noch zahlreiche weitere Schüsse. Erst in der Schlussphase legte Dinkel noch zwei Tore nach (86., 89.). Die harmlosen Gäste hatten ihre einzige Torchance bei einem Schuss an den Außenpfosten.

Zwei Torschützen im Duell: Ahmed Abdilahi Jama (am Ball) schoss Türk Gücü Breidenbach in Front, FSV-Kapitän Lukas Prior (rechts) erzielte in der zweiten Halbzeit der Verlängerung für Buchenaus Siegtreffer. Bei dieser Großchance scheitert Yannik Busch noch an Türk-Gücü-Keeper Faik Burgucu, in der Nachspielzeit trifft er zum 2:1-Siegtor der Buchenauer im Duell der A-Ligisten.

SV Hartenrod - FV Wiesenbach 6:3 (5:1): "In der ersten Halbzeit war unsere Chancenverwertung optimal", freute sich Hartenrods sportlicher Leiter Mirko Eckel, der eine starke Anfangsphase des A-Liga-Kontrahenten aus dem Boxbachtal mitansehen musste. In der 5. Minute nutzte Ludwig Seibel einen Abwehrfehler der Rot-Weißen zur Gästeführung, das 0:2 verhinderte kurz darauf der Pfosten. Wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich. Niclas Jung traf aus 20 Metern. "Weil viele Stammkräfte fehlten, hatten wir heute eine ganz junge Mannschaft auf dem Platz. Sie haben ihre Chance bekommen und genutzt", so Eckel. Allen voran der aus der A-Jugend gekommene Stürmer Yannik Beging, der nach schöner Kombination mit Jung Hartenrod mit einem feinen Lupfer in Führung brachte (35.) und noch vor der Pause zwei Treffer (40., 45.+1) nachlegte. Auch Niclas Jung traf nochmals (45.). In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Nach Begings viertem Streich (70.) gestalteten Andrej Seibel (75.) und Ludwig Seibel (90.) das Ergebnis für Wiesenbach etwas freundlicher.

FC Angelburg - SpVgg Frohnhausen 3:1 (0:0): Die Partie war zunächst ausgeglichen. Angelburg war aber das etwas aggressivere Team und erspielte sich so leichte Vorteile und etwas mehr Torszenen. Wirklich Zwingendes war aber zunächst nicht dabei. Frohnhausen konnte sich in Gönnern nicht wirklich entfalten und direkt nach der Pause trafen die André Althaus (47.) und Florian Althaus (49.) das klassenhöhere "Wacker"-Team mit ihren Toren mitten ins Herz. Auch das 3:0 durch einen Kopfball von Jonas Becker (55.) war durchaus verdient. Die Gäste kämpften sich danach ins Spiel zurück und schafften auch den Anschlusstreffer. Tobias Schwitalla verkürzte für die Elf von Coach Daniel Gröb in der 67. Minute nach einer Ecke. Für Angelburg ergaben sich in der Schlussphase zwei, drei Konterchancen, die aber vergeben wurden.

FSV Buchenau - FC Türk Gücü Breidenbach 2:1 n.V. (0:0, 1:1): Dass es ein von beiden Seiten sehr intensiv geführtes Spiel war, zeigen schon insgesamt neun Gelbe Karten. Buchenau dominierte vor heimischem Publikum und hatte eine Vielzahl an zwingenden Tormöglichkeiten, die allerdings der bärenstarke Breidenbacher Schlussmann Faik Burgucu allesamt entschärfte. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichener. Zunächst bekam der FSV nach zwei Minuten einen Foulelfmeter zugesprochen. Den Schuss von Lukas Prior parierte Keeper Burgucu. In der 67. Minute die überraschende Breidenbacher Führung. Ahmed Abdilahi Jama wurde acht Meter vor dem Tor angespielt, ließ einen Buchenauer im Regen stehen und schob aus sechs Metern zum 0:1 ein. Es dauerte bis in die Nachspielzeit, bis Yannik Busch, nach Maßflanke von Neuzugang Niklas Weide aus zwei Metern das Buchenauer Ticket für die Verlängerung löste (91.). Hier verpasste Alexander Becker mit einem Hammer aus 20 Metern das mögliche 2:1 ebenso wie später Manuel Becker, dessen Schlenzer Faik Burgucu noch aus dem Dreieck fischte. Buchenau profitierte sicherlich von seiner etwas besseren Kondition und sechs Minuten vor Schluss (114.) vollstreckte Lukas Prior aus halblinker Position flach ins lange Eck. Schiedsrichter Manuel Blieder (Gladenbach) war ein souveräner Leiter der Partie.

Weidenhausen fordert heute im Achtelfinale Biedenkopf

Noch bevor am kommenden Samstag die Begradigungsrunde mit dem Bad Endbacher Derby zwischen dem 2019/2020 SSV Bottenhorn und Kreisoberligaaufsteiger SG Wommelshausen/Dernbach abgeschlossen wird, steht am heutigen Donnerstag um 19 Uhr das erste Achtelfinalspiel auf dem Programm. Der VfL Weidenhausen empfängt den VfL Biedenkopf. Der einzige Hinterländer Gruppenliga-Vertreter ist vor dem A-Ligisten ganz sicher auf der Hut, denn vor drei Jahren scheiterten die Biedenkopfer an gleicher Stelle im Halbfinale mit 2:3 nach Verlängerung, wobei Jan Niklas Becker und Co. (die sich im Frühjahr mit einem 1:0-Derbysieg gegen Gladenbach auch den Cup holten) in der Nachspielzeit das 1:2 kassierten und wieder ausglichen.

Weitere Achtelfinalspiele (geplant für 2. September): SG Dautphetal - Gladenbacher SC, FSV Buchenau - TuSpo Breidenstein, FV Wallau - FV Breidenbach, FC Angelburg - SG Holzhausen/Hommertshausen, FC Kombach - SV Eckelshausen, SSV Endbach/ Günterod - SG Silberg/Eisenhausen, Sieger Bottenhorn gegen Wommelshausen/Dernbach - SV Hartenrod.