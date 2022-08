Auch Paulo Sergio, "Auge", Olic, Zickler und Tarnat kicken

Jubel mit Freudentanz: Paulo Sergio (l.) wird unter anderem mit Giovane Elber am 20. August in Allendorf (Eder) mit den Bayern-Legends gegen eine Traditionself des Verbandsligisten FC Ederbergland antreten. Foto: Baumann

ALLENDORF/EDER - Die Bayern-Legends haben die nächsten Spieler für ihren Auftritt in Allendorf (Eder) am 20. August bekanntgegeben: Im Kader der Traditionsmannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München werden beim "Kick der Legenden" gegen die Traditionself des Verbandsligisten FC Ederbergland neben den Champions-League-Siegern Giovane Elber, Claudio Pizarro und Martin Demichelis auch Klaus Augenthaler, Paulo Sergio, Ivica Olic, Alexander Zickler und Michael Tarnat antreten.

Klangvolle Namen, die den Kartenvorverkauf mit Sicherheit noch einmal ankurbeln werden. Schon jetzt sind nach Angaben des FC Ederbergland gut 1800 Tickets für das Spiel in Allendorf (Eder) verkauft worden, der FCE hofft darauf, bis zu 4000 Zuschauer begrüßen zu dürfen.

Klaus Augenthaler ist Mitglied der Deutschen Weltmeistermannschaft 1990 und absolvierte 404 Bundesligaspiele für die Bayern. Alexander Zickler kann auf 214 Bundesligaspiele für die Bayern zurückblicken, Stürmer Ivica Olic lief von 2009 bis 2012 55 Mal für den Rekordmeister auf. Michael Tarnat spielte sechs Jahre für München (122 Bundesligaspiele).

Sergio stand wie Zickler bereits im Jahr 2000 beim Gastspiel der Bundesligamannschaft der Bayern in Allendorf im Kader und schoss per Elfmeter das einzige Tor des Bundesligisten im Testspiel gegen den FCE (Endstand 1:1).

Tickets können unter anderem per E-Mail unter fab.briel@fcederbergland.de bestellt werden. Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro (Tageskasse 15), Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen 5 Euro. Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt.

Verlosung

Wir verlosen fünf Tickets für das Fußball-Schmankerl mit den Altinternationalen des FC Bayern München. Bitte schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Bayern-Legends" und ihren Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer) an lokalsport-hinterland@vrm.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 17. August, 8 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Tickets werden am 20. August an der Kasse hinterlegt. Viel Glück!