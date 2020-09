Ausgeglichen wie nie

Jetzt teilen:

HinterlandInsgesamt 16 Mannschaften, darunter zwei hungrige Aufsteiger, ein freiwilliger Kreisoberliga-Absteiger, zwei neue Spielgemeinschaften und jede Menge Teams, die personell nachgerüstet haben: Die Saison der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf verspricht interessant zu werden, wie selten zuvor.

Mit fünf externen Neuzugängen hat der FC Angelburg mit Sicherheit nicht an Klasse eingebüßt, auch wenn Coach Markus Bastian diese Woche seinen Dienst quittierte. Zu was die Truppe aus Gönnern und Frechenhausen im Stande ist, war nicht zuletzt beim 3:1-Pokalsieg gegen Kreisoberligist Frohnhausen zu begutachten. Für Bastian hat bis auf Weiteres Co-Trainer Marc Debus übernommen. "Wir haben intensiv trainiert und freuen uns, dass es am Sonntag losgeht. Ziel ist es, das Bestmögliche aus dieser jungen Mannschaft, in der viel Potenzial steckt, rauszuholen. Ich erwarte eine starke Liga mit vielen guten Mannschaften, in der wir versuchen, oben mitzuspielen".

Die Angelburger haben mit dem Hausberg des FC Türk Gücü Breidenbach gleich einen hohen Gipfel zu erklimmen. Den Vorjahresvierten hat seltsamerweis kein Kontrahent auf dem Titelkandidatenzettel, obwohl er nur einen Abgang und fünf Verstärkungen vermeldet, darunter mit Osman Özdemir eine Hinterländer Fußballlegende. An Führungsspielern mangelt es der Truppe von Trainer Gökmen Celik nicht. Mit Özdemir, der noch nicht zum Einsatz kam, Ali Yazar und Ufuk Susam stehen gleich drei ehemalige Spielertrainer im Kader. Ihre sieben Testspiele haben die Türken allesamt verloren, doch beim Pokal-Aus in Buchenau (1:2 n.V.) hatten sie den FSV bis in die Nachspielzeit vor dem K.o. Als einziger Verein gibt Türk Gücü klipp und klar das Ziel aus: "Aufstieg in die Kreisoberliga". Und den schafft nur der Meister.

Platz 1 bis 5 hat Vizemeister SG Versbachtal als Ziel ausgeschrieben, und das scheint nicht vermessen. Die Kombinierten aus Altenvers und Weipoltshausen haben sich mit weiteren Gießener Kickern verstärkt. "Nur Positives" nimmt Trainer Roy Thormann aus der Vorbereitung mit. "Trotz der Niederlagen gegen höherklassige Teams haben wir uns taktisch extrem weiterentwickelt, uns im Umschaltspiel sowie in der Handlungsschnelligkeit und verschiedenen Systemen verbessert". Man sei das auswärtsstärkste Team der letzten Runde und wolle daran auch im Auftaktspiel in Oberhörlen anknüpfen.

Neu im Rennen ist die SG des SSV Hörlen und des aus der B-Liga Dillenburg zurück gekehrten SSV Lixfeld"Es harmoniert sehr gut, auf und auch neben dem Platz", freut sich Spielausschussmitglied Alexander Müller. Das Spielertrainerduo bilden Gregory Zeymer und Christian Pfeiffer, die bereits bei Holzhausen/Steinperf zusammen gewirkt haben. "Die Euphorie ist sehr groß. Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit zwei erfahrenen Trainern", so Müller, "ich glaube, dass Platz 3 bis 6 durchaus erreichbar sind".

Das Saisonziel 1 bis 5 hat der hoch gehandelte FSV Buchenau, bei dem sich gleich vier Spieler von Kreisoberliga-Rückzieher Eckelshausen eingereiht haben. Die Lahnlustler haben im Pokal mit Türk Gücü und Holzhausen/Hommertshausen (3:0) bereits zwei Liga-Rivalen bezwungen. Trotzdem wird Alexander Becker, der mit Michael Kuhn ein Spielertrainerduo bildet, nicht euphorisch: "Die Einordnung fällt noch schwer. Wir haben eine spielerisch durchwachsene Vorbereitung mit positiven Ergebnissen hinter uns. Ziel sollte sein, bis zur Winterpause den Kontakt zu den vordersten Plätzen nicht zu verlieren".

Ausgerechtnet der SV Eckelshausen schaut am Sonntag an der Wellerspitze vorbei. Eine Mannschaft, die sich angesichts von zehn Abgängen und 18 Neuen noch finden muss. Trainer Marco Thomas beklagt, dass "einige Spieler in Corona-Zeiten nichts für sich getan, einige Urlaub gemacht haben. Deshalb hatte ich erst gegen Ende der Vorbereitung alle an Bord". Unabhängig vom 1:0-Kreispokalsieg in Kombach bleibe das Ziel, "nichts mit dem Abstiegs zu tun haben".

Beim FV Wallau hat Sebastian Meier das Ruder übernommen. Sechs Ab- und sechs Zugänge gibt es am Erlenacker, darunter Letzteren mit Finn Justin Reichel, Simon Schmidt und Niklas Stark drei Rückkehrer von Blau-Gelb Marburg. Der neue Coach lobt das Engagement seiner Schützlinge in der Vorbereitung. "Das letzte Punktspiel liegt über neun Monate zurück, es war daher wichtig, dass wir im Kreispokal zwei Spiele unter Wettkampfbedingungen absolvieren konnten", verweist Meier auf das 8:0 in Friedensdorf, dem am Mittwoch ein 0:7 gegen den FV Breidenbach folgte "eine Prognose fällt trotzdem schwer".

Mehr Aufschluss wird das Derby am Sonntag geben, wenn Nachbar TuSpo Breidenstein auf den Erlenacker kommt. Bei dem hat Jens Heim nach über einem Jahrzehnt den Trainerdienst quittiert. Alleinveranwortlicher Coach ist nun Benjamin Markus, der mit dem TuSpo einen Platz unter den ersten Fünf anstrebt. Dass die Bäume "am Hammer" nicht in den Himmel wachsen, wurde beim Pokalaus gegen Buchenau sichtbar. "Für ganz oben wird es nicht reichen", mutmaßt Spielausschussobmann Felix Henkel, "da fehlen und zwei, drei Mann in der Breite".

Einmal mehr Derbystimmung herrscht am Sonntag auf der Heide. Gastgeber SSV Bottenhorn hat mit dem Cupspiel gegen Wommelshausen/Dernbach (1:4) und dem Kreispokalfinale 2019/20 gegen den FV Breidenbach (1:7) schon zwei echte Highlights erlebt. Die Nachfolge des nach Gießen abgewanderten Spielertrainers Janick Wagner hat Julian Weber angetreten. "Wir haben eine sehr gute Mischung aus jung und alt in unserem Kader, dies erklärt unter anderem auch unsere Stärke als Mannschaft auf und neben dem Platz. Unser Saisonziel ist ein gesicherter Mittelfeldplatz", erklärt der Frohnhäuser. "Unser Startprogramm hat es schon gewaltig in sich", gibt Routinier Steffen Scheld zu Bedenken, "aber wir versuchen gegen Hartenrod die Punkte zu behalten".

Den SV Hartenrod erwartet Scheld in dieser Saison "defenitiv wieder im vorderen Bereich", was die Rot-Weißen mit dem Saisonziel "oberes Tabellendrittel" etwas zurückhaltender formulieren. Am Bismarck hat Markus Dierks nach einem Sabbatjahr die Arbeit als Spielertrainer wieder aufgenommen. Marvin Achenbach (VfL Biedenkopf) ist ein weiterer wichtiger Rückkehrer. Der Aufschwung bei den Rot-Weißen ist offensichtlich. Die starken Pokalauftritte gegen Wiesenbach (6:3) und Wommelshausen/Dernbach (0:1 n.V.) will der Sportliche Leiter Mirko Eckel aber nicht überbewerten. "Wir haben viele junge Spieler, die bestimmt noch Fehler machen werden. Sie weiterzu entwickeln, ist das eigentliche Ziel".

Bei B-Liga-Meister SSV Endbach/Günterod ist die Euphorie durch etliche angeschlagene Spieler einschließlich Coach Silas Förster etwas gedämpft. "Als Ziel haben wir festgelegt unter die ersten Zehn zu kommen", verrät der Spielertrainer, "für die ersten vier Spiele lautet die Devise, mindestens sechs Punkte einzufahren, womit wir am liebsten am Sonntag schon anfangen würden, wohlwissend, dass Weidenhausen eine bärenstarke Truppe hat, die jeden in der Klasse schlagen kann".

Beim VfL Weidenhausen ist seit fünf Wochen Armin Dahlhoff im Traineramt, der sich "toll im Verein aufgenommen" fühlt. "Die Mannschaft findet sich immer mehr", freut sich der Marburger, "viele Spieler sind flexibel einsetzbar und das gibt mir als Trainer einige Optionen". Er beklagt allerdings, dass sich zwei Keeper verletzt haben, stellt aber fest, dass der reaktivierte Christian Töpper "seine Sache im Tor klasse macht". Dahlhoffs Prognose: "Wenn wir unser Potenzial abrufen und die Jungs gesund bleiben, können wir tatsächlich an Platz 5 anklopfen".

Ein Derby steht auch in Dautphe an. Aufsteiger SG Dautphetal hat unter seinem Spielertrainerduo Stefan Schmitt und Markus Tiemann erst am Mittwoch bewiesen, dass er auch ohne seine beiden abgewanderten Topspieler Johann Tissen und Benedikt Kovacevic alles andere als Kanonenfutter sein wird. Beim 1:3 im Pokalmatch gegen Kreisoberligist Gladenbach gingen die Kombinierten in Führung und blieben dank einer ausgefeilten Defensivtaktik bis in die Schlussminuten in Schlagdistanz.

Zu Gast in Dautphe ist die neue SG Holzhausen/Hommertshausen, die unter dem Spielertrainerduo Timo Wassermann/ Timo Bernhardt eine "top Vorbereitung" hingelegt hat, wie Wassermann bemerkt: "Alle Spieler haben mitgezogen. Wir sind heiß auf den Rundenstart. Von unserem Saisonziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, weichen wir nicht ab".

Eröffnet wird der 1. Spieltag am Samstag mit dem Heimspiel des FV Wiesenbach gegen Breidenbachs Verbandsliga-Reserve. Bei den Boxbachtalern wirkt nun das Spielertrainerduo Ibush Gashi/Kevin Kögel. Bei fünf abgewanderten Stammkräften ist das Ziel des Vorjahresvorletzten klar: Klassenerhalt!

Ganz anders die Lage beim FV Breidenbach II, der sich durch einen noch breiteren und noch jüngeren Kader in der Breite und qualitativ besser aufgestellt sieht und ebenfalls wieder unter die ersten Fünf strebt. "Es ist hoher Konkurrenzkampf vorhanden", freut sich Spielertrainer Pascal Pfeiffer: "Für uns ist wichtig, die Mannschaft weiterzuentwickeln und unsere Spielidee durchzubringen. Die Qualität, um jeden in dieser Liga zu ärgern ist definitiv vorhanden".