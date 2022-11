3 min

B-Liga: Vatanspor erleidet Schiffbruch und sucht Trainer

Michelbach II ist in der Fußball-B-Liga nach dem 5:0 gegen Vatanspor Dautphe Herbstmeister. Kein Wiederholungsspiel gibt es für den GSC II. Fünf Spiele stehen am Sonntag an.

Von Oliver Siegel und Redaktion