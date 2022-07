Beim Aartal-Pokal ist alles bereit für den Finaltag

Beim Aartal-Pokal wird am Samstag um die Trophäen gespielt. Foto: Sven Jessen

SIEGBACH - Beim Fußballturnier um den Aartal-Pokal steht seit Donnerstag, 21.30 Uhr fest, wie es am Samstag weitergeht. Gruppenligist TSV Bicken folgte dem A-Ligisten SG Seelbach/Scheld ins Finale (Sa., 17.15 Uhr), während Gastgeber SV Eisemroth und die SG Aartal (Sa., 15 Uhr) um Rang drei spielen werden.

Gruppe 2, TSV Ballersbach - TSV Bicken 0:7 (0:3): Diese zweimal 30 Minuten gerieten zu einer Angelegenheit, die von vorn bis hinten zugunsten des Gruppenligisten ausging. Furkan Yaglu (3.) und Maik Diede (8.) brachten Bicken prompt in Führung, Yaglu (18.) traf per Freistoß außerdem den Pfosten. Noch vor der Pause legte Tobias Hild (26.) das 3:0 nach; er war auch für das 4:0 (44.) zuständig. Maik Diede (46.), Eray Yilmaz (52.) und erneut Maik Diede (59.) schnürten den Sack gegen den A-Ligisten zu. Bicken erreichte mit diesem Sieg das Finale gegen die SG Seelbach/Scheld. Im Rahmen dieses Gruppenspiels verabschiedete der SV Eisemroth seinen Torhüter Andy Pfeifer, der nun das Gehäuse des TSV Bicken hütet.

Gruppe 1, SV Eisemroth - SG Tringenstein/Oberndorf 5:0 (1:0): C-Ligist Tringenstein/Oberndorf lieferte dem A-Ligisten zunächst ein Duell auf Augenhöhe und kam durch Yannick Hartmann, Paul David Wolz und Adrian Gräb auch zum Abschluss. Gräbs Freistoß parierte Torhüter Michael Derk sehenswert. In diese gute Phase hinein spielte Jan Pinstock den Zerstörer. Der Spieler und Schiedsrichter kannte die Regeln genau und weiß, dass der Ball nicht zum Freistoß freigegeben werden muss: Während SG-Keeper Tim Ellerich noch die Mauer stelle, lupfte Pinstock (10.) den Ball schon zum 1:0 ins Tor. Als SG-Spielertrainer Patrick Naumann umknickte und verletzt ausgewechselt werden musste, war es um Tringenstein/Oberndorf geschehen. Mücahid Güzel (40., 52.) und Jan Pinstock (49., 54.) schossen Eisemroth zu einem klaren Sieg und ins Spiel um Rang drei.

Gruppe 1, SG Aartal - SV Hartenrod 4:0 (2:0): Im Kampf um den Einzug ins "kleine Finale" brachten Benedikt Hofmann (7.) und Silas Becker (11.) die SG Aartal früh in Führung. Hätte Thies Naujoks (28.) seinen Freistoß nicht an den Pfosten, sondern zum 1:2 ins Netz platziert, der SV Hartenrod hätte möglicherweise ins Spiel gefunden. In der zweiten Halbzeit erhöhte Slavisa Covic (33., 51.) auf 4:0. Die SG Aartal wird am Samstag gegen Eisemroth um Rang drei spielen.

Am Freitag spielen: Turnier der Ü35-Fußballer mit Partien über zwölf Minuten. Teilnehmer: SV Eisemroth, SG Aartal, SV Hartenrod, SK Herbornseelbach, SG Tringenstein/Oberndorf, TSV Ballersbach (18 bis 21.30 Uhr).

Am Samstag spielen um Platz drei: SV Eisemroth - SG Aartal (15 Uhr), Finale: TSV Bicken - SG Seelbach/Scheld (17.15 Uhr).