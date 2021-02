Beim SSC Burg ist laufen und kicken nur die halbe Miete

Steffen Hardt: Wer kennt den 51-Jährigen nicht? Entweder als Lehrer mit Schwerpunkt Kfz-Mechanik an der Berufsschule in Dillenburg, als Trainer des Fußball-Gruppenligisten SSC Burg, als Trainerausbilder für den Hessischen Fußball-Verband oder als Impulsgeber für das Jugendtraining, der mit dem DFB-Mobil zu den Vereinen im Fußballkreis Dillenburg gefahren kommt. Außerdem ist Steffen Hardt Sportlicher Leiter der Jugendabteilung bei den Sportfreunden Siegen. In dem Bisschen Freizeit, das der frühere Außenverteidiger des SSC Burg nicht mit Fußball verbringt, trifft man ihn immer wieder auch auf dem Fahrrad an.

Martin Feyer: Der 50-Jährige aus Sinn arbeitet im Vertrieb bei einer Eisengießerei. In seiner Hauptsportart Mountainbiking fährt er pro Jahr sechs- bis siebentausend Kilometer. Im Judo, das er seit neun Jahren betreibt, trägt er inzwischen den braunen Gürtel, den höchsten Kyu-Grad. Als lizenzierter Fitnesstrainer gibt er seit mehreren Jahren Zirkeltrainings und den einen oder anderen Indoor-Cycling-Kurs.

Matthias Braas: Der 49-Jährige aus Herborn arbeitet im Bereich Sport und Psychologie an einer Klinik für Psychosomatik und Psychiatrie des Kinder und Jugendalters. Er kennt den Handball wie den Fußball gleichermaßen. Als Gründungsmitglied der HSG Herborn/Seelbach war er dort sechs Spielzeiten lang Trainer. Im Fußball spielte er für den SSV Guntersdorf und für den FC Merkenbach, heute für die Alten Herren des SSC Burg. Der Sportwissenschaftler besitzt im Fußball die Trainer-B-Lizenz, arbeitete als Stützpunkttrainer für den HFV und trainierte Vereinsmannschaften. (jes)