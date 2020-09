Bleibt Hörlen/Lixfeld derart torhungrig?

Jetzt teilen:

HinterlandDer dritte Spieltag der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf steht vor der Tür und der Spielplan hält wieder Paarungen parat, auf die man gespannt sein darf. So empfängt am Sonntag (15 Uhr) die etwas überraschend an der Tabellenspitze stehende SG Hörlen/Lixfeld den ebenfalls noch ungeschlagenen Aufsteiger SSV Endbach/Günterod. Auf Platz 1 spekulieren darf auch der FC Türk Gücü Breidenbach, der auf die Bottenhorner Heide reist. Und im Mittagsspiel messen sich im Perftal-Derby zwei Mannschaften mit Spitzenteam-Potenzial.

Um 12.30 Uhr empängt der in dieser Saison hoch gehandelte FV Breidenbach II (3./4 Punkte) den TuSpo Breidenstein (5./3). Der musste vor Wochenfrist wegen eines Corona-Verdachts in den Reihen von Gegner Weidenhausen passen (neu angesetzt für Mittwoch, 30. September), hat aber zum Saisonstart beim 5:2 in Wallau gezeigt, was in ihm steckt.

Türk Gücü Breidenbach will auf der Heide hoch hinaus

Gut aus dem Quark gekommen sind zwei Teams, die sich um 15 Uhr in der Oberhörler Knechtsburg-Arena begegnen. Der SSV Endbach/Günterod (4./4) erkämpfte nach dem 3:1 gegen Weidenhausen gegen die Breidenbacher Verbandsligareserve nach Rückstand noch ein 1:1 und muss nun erstmals auswärts antreten. Vor dem Torhunger des Senkrechtstarters SG Hörlen/Lixfeld (1./6) sollte der Neuling gewarnt sein. Die Kicker der neu geschmiedeten Spielgemeinschaft sind offenbar schnell miteinander warm geworden. Bereits zehn Mal trafen sie ins Schwarze.

Den FC Türk Gücü Breidenbach (2./6) hatte im Vorfeld bemerkenswerterweise keiner der Kontrahenten auf dem Favoritenzettel. Alle Testspiele verloren, im Pokal ausgeschieden, haben die Türken seit dem Punktspielstart aber angedeutet, dass dies ein Fehler gewesen sein könnte. Dem 1:0 gegen den Topfavoriten Angelburg ließen sie ein überzeugendes 5:2 in Hartenrod folgen, am Sonntag sind sie beim SSV Bottenhorn einbestellt. Der machte in der vergangenen Saison gegen die Breidenbacher keine schlechte Figur und holte neben einem Sieg im Pokal ein 1:1 in der Hinrunde.

Bottenhorn mit 5:1 vom Feld gefegt hat der SV Eckelshausen (8./3), der nun in Weipoltshausen die SG Versbachtal (12./3) herausfordert. Der Dritte der vorigen Saison war wie die Schwarz-Gelben mit einer Niederlagen gestartet, hat sich mit dem 2:0 gegen Buchenau aber ernsthaft rehabilitiert. Von beiden Mannschaften darf erwartet werden, dass sie im Kampf um die Meisterschaft noch ein gehöriges Wörtchen mitreden können.

Der FSV Buchenau (6./3) empfängt nach dem Dämpfer von letztem Sonntag diesmal an der "Wellerspitze" den FV Wiesenbach (15./0). Der hat jüngst ordentlich Kampfgeist gezeigt und sich beim 4:5 gegen Hörlen/Lixfeld nicht kampflos die Punkte wegnehmen lassen. Noch nicht in Schwung gekommen ist auch der SV Hartenrod (16./0). Die Rot-Weißen müssen nach zwei Niederlagen in Dautphe gegen die SG Dautphetal (14./0) ran. Der Aufsteiger ist ebenso gebeutelt. Auf beide wartet also ein wegweisendes Spiel. Der FC Angelburg (7./3) hat sich mit dem 3:0 gegen Dautphetal die ersten Sporen verdient. Am Sonntag macht der Vizemeister dem zuletzt mit einem 2:0 aus Holzhausen zurückgekehrten FV Wallau (10./3) seine Aufwartung.

Der VfL Weidenhausen (13./ 0) freut sich nach dem ausgeräumten Corona-Verdacht auf sein erstes Heimspiel, in dem es gegen die neu formierte SG Holzhausen/Hommertshausen (11./3), die immerhin schon auf den 2:1-Derbysieg in Dautphe verweisen kann.