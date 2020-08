Breidenbacher stellen Sieg nach der Pause sicher

Jetzt teilen:

Bad Berleburg (red). Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach hat sein Testspiel beim VfL Bad Berleburg am Mittwoch mit 4:2 (2:2) gewonnen. Dabei legte der Westfalen-Landesligist einen Blitzstart hin. Steven Lichy setzte den Ball in der 1. Minute aus 25 Metern ins rechte Kreuzeck. Neuzugang Johannes Burk traf verwertete einen Eckball per Kopf zum Ausgleich (18.). Nach einem Lupfer Felix Baums an den Pfosten, staubte Lucas Ortmüller zur Gästeführung ab (30.). Niklas Linde schloss einen Berleburger Konter zum 2:2-Pausenstand ab. Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Teams mehrfach, worunter der Spielfluss litt. Während die Heimelf mehrfach in aussichtsreicher Position scheiterte, schossen Niko Novakov nach einem Angriff über die rechte Seite (66.) und Ortmüller nach Konterspiel (75.) die Breidenbacher zum Sieg.