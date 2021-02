Carsten Jung wird Nachfolger von Markus Dierks

Historischer Moment in der Hartenröder Bismarck-Arena: Carsten Jung findet am 10. Juni 2010 im entscheidenden Relegationsspiel die richtigen Worte. Rot-Weiß schlägt vor 800 Fans Niederweimar/Haddamshausen II mit 5:2 und steigt in die A-Liga auf. Archivfoto: Uwe Schneider