Cupspiele neu angesetzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HINTERLAND - Wenige Tage nach dem Beschluss des Hessischen Fußball-Verbandes, dass die Pokalwettbewerbe der Saison 2020/2021 noch bis zum 1. August fortgeführt werden dürfen, hat Diether Achenbach die noch ausstehenden Partien im Hinterländer Fußballkreispokal neu angesetzt. "Einen Trainingsvorlauf von sechs Wochen habe ich dabei berücksichtigt", erklärt der der Biedenkopfer Kreisfußballwart. Im Halbfinale wird der einzige im Wettbewerb verbliebene A-Ligist FSV Buchenau am Samstag, 17. Juli, auf dem Sportplatz an der Wellerspitze das Kreisoberliga-Spitzenteam Gladenbacher SC herausfordern. Der zweite Kreisoberligavertreter SG Wommelshausen/Dernbach ist als Gastgeber des Gruppenligisten VfL Biedenkopf am Sonntag, 18. Juli, hingegen Außenseiter. Gespielt werden soll auf dem Rasenplatz in Dernbach. Anstoß zu beiden Vorschlussrundenspielen ist um 15 Uhr.

Das Endspiel hat Diether Achenbach für Samstag, 24. Juli, 15 Uhr, angesetzt. Der Spielort wird erst nach den Halbfinalspielen festgelegt.