Daniel Gröb hört bei der SG Silberg/Eisenhausen auf

Daniel Gröb zeigt am vergangenen Sonntag nach dem Abpfiff des Wiederholungsspiels in Stadtallendorf diebische Freude über den kurz zuvor gefallenen Erksdorfer Siegtreffer gegen Michelbach. Erst der bescherte Silberg/Eisenhausen den Einzug in die Meisterrunde, in der Gröb mit der SG Spaß und Erfolg haben will. Foto: Jens Kaliske