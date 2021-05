Das Fußball-Hinterland braucht Schiedsrichter!

Jetzt teilen:

HINTERLAND - Die Schiedsrichtervereinigung des Fußballkreises Biedenkopf plant einen Neulingslehrgang für Schiedsrichter-Anwärter im Zeitraum vom 26. Juni bis 10. Juli. Dieser soll nach Möglichkeit und aktueller Coronalage als Präsenzveranstaltung, ergänzt durch e-Learning-Phasen (Studium zuhause), stattfinden. "Mehr als noch in den vergangenen Jahren sind wir in diesem Jahr ganz besonders auf die aktive Mitarbeit der Vereine zur Gewinnung neuer Schiedsrichter und selbstverständlich auch Schiedsrichterinnen angewiesen", betont Kreislehrwart Mirko Hecklinger und erklärt die Lage: "Bereits in den vergangenen Jahren sank die Zahl der Schiedsrichter in unserem Kreis kontinuierlich, nur mit viel Aufwand konnten noch alle Spiele besetzt werden. Durch die lange Pause muss davon ausgegangen werden, dass nicht mehr alle bisher aktiven Schiedsrichter auf den Platz zurückkehren werden. In diesem Fall werden wir zukünftig nicht mehr alle Spiele auf Kreisebene mit Schiedsrichtern besetzen können. Die Leidtragenden sind die Vereine, die sich an Spieltagen zukünftig auch noch um einen Schiedsrichter kümmern müssen - dieses Problem lässt sich jetzt noch vermeiden! Die einzigen Kosten entstehen durch die Erstausrüstung für die Neulinge. Wenn diese aber einige Freundschaftsspiele für den Verein pfeifen, sind die Kosten hierfür schnell wieder reingeholt. Von Strafen oder Punktabzügen, die nach Corona wieder drohen werden, einmal ganz abgesehen". Hecklinger appeliert an die Vereine, geeignete Personen aktiv anzusprechen und zur Teilnahme am Lehrgang zu motivieren. Der Neulingslehrgang ist für alle Teilnehmer kostenlos. Anmeldeschluss ist am 16. Juni.