Der letzte Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Mitte im Überblick

Es darf gejubelt werden: Der FC Waldbrunn sichert sich durch einen 4:2-Erfolg gegen den FC Gießen II den Klassenerhalt in der Verbandsliga Mitte. Foto: Fabian Höhn

WETZLAR - Was ein Drama am letzten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Sechs Mannschaften mussten noch um den Klassenerhalt zittern, in den 90 Minuten (und mehr) waren bereits die unterschiedlichsten Mannschaften abgestiegen. Am Ende traf es den SV Bauerbach (2:2 bei der SG Walluf) und den FC Cleeberg, dem auch ein 6:1 in Eltivlle nicht half. Gerettet haben sich neben Walluf auch der RSV Weyer und der SC Waldgirmes II (beide erlösende Treffer fielen in den Schlussminuten) und der FC Waldbrunn.

Ausführlicher Bericht folgt.