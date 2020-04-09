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Donnerstag, 09.04.2020 - 04:30
5 min

Der magische Oktober 1975: Fußballer Reiner Künkel wird 70 Jahre alt

Als Profi-Fußballer des FC Bayern München sorgte Reiner Künkel einst für Furore. Heute wird er 70 Jahre alt und hat viele Anekdoten im Gepäck. Seine Reiseleidenschaft muss derzeit aber pausieren.

Volkmar Schäfer: Sportredakteur Wetzlar
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
Unvergessener Moment: Reiner Künkel (M.) trifft im Trikot des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel des Europapokals der Landesmeister gegen Dynamo Kiew zum 1:0-Sieg. Den Treffer hat der 70-Jährige noch immer ganz genau vor Augen. Foto: Imago

Unvergessener Moment: Reiner Künkel (M.) trifft im Trikot des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel des Europapokals der Landesmeister gegen Dynamo Kiew zum 1:0-Sieg. Den Treffer hat der 70-Jährige noch immer ganz genau vor Augen. Foto: Imago

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