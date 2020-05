Devise: Pressschlag statt Traumpass

Jetzt teilen:

Warum hat sich Timo Werner an ihm die Zähne ausgebissen, lebt der Traum vom Profifußball noch und wie bewertet er die sportliche Situation bei seinem FV 09 Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga? Darüber hat FuPa Mittelhessen, Kooperationspartner dieser Zeitung, mit dem 25-jährigen Yannick Weber gesprochen. Der beinharte Verteidiger - Spitzname "Holz" - kickte in den Nachwuchsleistungszentren der Proficlubs FSV Mainz 05 und Rot-Weiß Erfurt, ehe er über die Stationen FSV Fernwald, FSV Buchenau und VfB Marburg im Sommer 2017 beim FV Breidenbach anheuerte.

Hallo Yannick, diese Frage müssen wir Dir als ehemaligem NLZ-Spieler stellen. Hast Du mit oder gegen Spieler gespielt, die heute Profis sind?

Ich habe auf jeden Fall gegen viele Spieler gespielt, die jetzt Profi sind. Das geht los bei Joshua Kimmich, geht über Niklas Süle, Serge Gnabry und Leon Goretzka bis hin zu Timo Werner. Zu Timo habe ich auch eine längere Story zu erzählen. Gegen ihn hatte ich damals in der U17-Bundesliga ein ganz besonderes Spiel, das wir am Ende auch mit 3:2 gewonnen haben. Wir sind damals mit Mainz 05 nach Stuttgart gefahren und eigentlich hätten David Kinsombi (derzeit bei Zweitligist Hamburger SV, Anm. d. Red.) und Charmaine Häusl (derzeit bei Drittligist SG Sonnenhof Großaspach, Anm. d. Red.) spielen sollen. Unser damaliger Chefcoach Meikel Schönweitz (der Nachwuchs-Cheftrainer der deutschen U-Nationalmannschaften, Anm. d. Red.) kam dann im Bus auf mich zu und sagte mir, dass Charmaine verschlafen hatte. Dann sagte er, dass ich gegen eines der größten Sturmtalente Europas, nämlich gegen Timo Werner, spielen werde. Mein Spitzname war "Holz", weshalb ich auch keinerlei Angst gezeigt habe. Ganz im Gegenteil: Ich dachte, er muss auch erstmal an mir vorbei. Getreu dem Motto: Entweder der Gegner oder der Ball, aber niemals beide. Ich habe mich dann auch ganz normal warm gemacht auf dem Platz. Gleich zu Beginn der Partie habe ich ihn auch direkt bearbeitet, besser gesagt am Trikot gezogen. Ich habe also ganz nett "Guten Tag" gesagt. Er hat dann auch sofort den Ellenbogen ausgefahren. Ab da wusste ich, dass heute kein schöner Tag für ihn wird. Ich habe ihm dann auch irgendwas nach dem Motto: "Ab jetzt gibt es nur noch auf die Socken" gesagt. Natürlich hat er das auch nicht geglaubt, einige Sprüche zurückgerufen und so weiter. Im nächsten Zweikampf gab es dann einen mit, sodass er auf dem Boden lag und völlig verdutzt hochgeschaut hat. Ich glaube, spätestens ab da wusste er, was auf ihn das restliche Spiel zukommen wird. Ich muss aber auch fairer Weise sagen, dass er an dem Tag einer der beste Spieler auf dem Platz war und einen Doppelpack für den VfB Stuttgart erzielte. Ich habe ihn richtig bearbeitet und hätte auch gut und gerne vom Platz fliegen können. Der Schiedsrichter meinte es aber gut mit mir. Seine zwei Tore haben seinem Team aber am Ende nicht geholfen, da wir aufgrund einer super Mannschaftsleistung 3:2 gewonnen haben. Für uns hat Patrick Pflücke (derzeit bei Drittligisten KFC Uerdingen, Anm. d. Red.) gleich doppelt und Devante Parker (derzeit bei Regionalligisten FSV Mainz 05 II, Anm. d. Red.) getroffen. Bei diesem Spiel spielte Timo Baumgartl, glaube ich, von Beginn an, aber Joshua Kimmich wurde bei Stuttgart erst im Laufe der Partie eingewechselt. Mein Erlebnis mit Timo Werner endete, als er nach dem Abpfiff sichtlich angefressen vom Platz ging und mich ohne Ende beleidigte. Als er ohne Handschlag in die Kabine durchgelaufen ist, wusste ich, dass ich meinen Job bestens erledigt habe.

Außerdem habe ich gegen Jonathan Tah, Niklas Stark, Marc Oliver Kempf, Marc Stendera, Julian Weigl, Kevin Akpoguma, Julian Brandt und Max Meyer gespielt. Das sind schon ein paar Namen, wo man sagt, dass es schön war, gegen die gespielt zu haben.

Die Liste von den Profis, mit denen ich zusammengespielt habe, ist nicht ganz so lang. Von den ehemaligen Mitspielern, die es so richtig geschafft haben, sind es David Kinsombi und Marc Wachs (derzeit Wehen Wiesbaden, Anm. d. Red.). Mit denen habe ich in Mainz zusammengespielt. Da Mainz ein sehr familiärer Verein ist, hatte man auch jahrgangsübergreifend mit Spielern zu tun. Von denen sind Suat Serdar, Aaron Seydel und Erik Durm Profi geworden. Ich war auf derselben Schule wie Suat und Aaron und mit Erik war ich zusammen im Internat. Von den Spielern, mit denen ich zusammen bei Rot-Weiß Erfurt gespielt habe, sind Sebastian Stolze (derzeit SSV Jahn Regensburg, Anm. d. Red.) und Kevin Möhwald Profi-Fußballer geworden.

Aber man hatte ja nicht nur mit Spielern zu tun, sondern auch mit Trainern wie Meikel Schönweitz und Petr Ruman. Außerdem hat man auch noch die eine oder andere Trainingseinheit unter Thomas Tuchel, Martin Schmidt, Stefan Sartori und Roland Vrabec wahrgenommen.

Hast Du denn noch Kontakt zu einigen von ihnen?

Da Mainz ein wirklich familiärer Verein ist und das auch vom gesamten Nachwuchsleistungszentrum und drumherum vorgelebt wird, waren das nicht nur Mitspieler, sondern sie sind auch Freunde geworden. Da gibt es zwei Spieler, mit denen ich mich auch noch regelmäßig treffe. Das ist zum einen Michael Kohns vom TSV Schott Mainz aus der Oberliga Rheinland-Pfalz und André Vogt vom Hünfelder SV aus der Verbandsliga Nord. Zu einem Profi habe ich keinen richtigen Kontakt, mit dem einen oder anderem schreibt man sich vielleicht bei Instagram ab und zu. Ich hatte gestern zum Beispiel Kontakt mit Gordon Wild von LA Galaxy aus der MLS gehabt. Der war auch mit mir auf dem Internat in Mainz.

Was hältst Du vom Profifußball und allem was dazu gehört?

Im Prinzip merkt man ja, dass der Fußball sich permanent verändert und auch weiterentwickelt. Ich kann das auch gut beurteilen, weil ich gerade von der U17- bis U19-Bundesliga sehr nah am Profitum dran war. Man muss danach leben, braucht die richtige Einstellung und man muss vor allem funktionieren. Man kann sich einfach keine Fehltritte erlauben. In der jetzigen Zeit sowieso nicht, gerade wegen des Punktes Social Media. Die Kommerzialisierung nimmt neben den Social-Media-Aktivitäten stark zu. Dass bis vor der Corona-Krise das Umsatzwachstum der Vereine stark zugenommen hat, unterstreicht einfach den Punkt, dass man sich keine Fehltritte erlauben darf. Man muss wie eine Maschine funktionieren. Und das als Spieler und auch als Trainer. Das beste Beispiel ist doch die Gold-Steak-Affäre von Franck Ribéry. Der hat sofort einen Shitstorm bekommen. Wenn man nicht funktioniert, ist man schnell weg vom Fenster. Deshalb sehe ich die Entwicklung kritisch und denke, dass es Sinn macht, gerade auch nach der Corona-Pandemie über eine Gehaltsobergrenze nachzudenken. Ich bin nämlich der Meinung, dass dann ganz andere Werte wie Loyalität zum Verein oder auch der "wirkliche" Teamgeist und weniger der materielle Gegenwert eine Rolle spielen.

Lebt denn noch Dein Traum von einer Profikarriere oder ist das Kapitel für dich abgehakt?

Gut, ich bin jetzt 25 Jahre alt. Sollte morgen ein Angebot aus der 1. bis 3. Liga reinkommen, werde ich nicht nein sagen, weil ich einfach fußballverliebt und auch -verrückt bin. Allzu wahrscheinlich ist das allerdings nicht, eher unrealistisch würde ich sagen. Außerdem fühle ich mich beim FV Breidenbach in der Verbandsliga sehr wohl. Ich bin aber auch sehr zufrieden, dass meine Eltern mir immer gesagt haben, dass ich in der Schule am Ball bleiben soll. Deshalb mache ich zurzeit ein duales Master Studium im Marketing. Mein Traum wäre natürlich, über diesen Weg noch mal in das Profi-Geschäft zurückzukommen.

In der Verbandsliga steht Breidenbach auf Rang acht mit einem Torverhältnis von 45:49. Was ist da falsch gelaufen?

Ja, wir hatten tatsächlich in dem einen oder anderen Spiel Totalaussetzer wie etwa gegen den SC Waldgirmes II. Da stand ich aber zum Glück nicht auf dem Platz, da ich verletzt war. Wir hatten in der laufenden Saison auch einen Trainerwechsel. Björn Breuer musste gehen und für ihn kam Steffen Schmitt, der das mit den vielen Gegentoren erkannt hat und deshalb kompakter verteidigen ließ. Nach dem Trainerwechsel haben wir auch deutlich weniger Gegentore bekommen. Aber alles in allem nehme ich mich da nicht raus, weil ich als mittlerweile gestandener Verbandsligaspieler in manchen Situationen mehr Verantwortung hätte übernehmen müssen.

Eine ungewöhnliche Frage zum Schluss: Wenn Du ein Haushaltsgegenstand wärst, welcher wärst Du?

Das ist eine echt geile Frage. Ich würde auf die Werkbank ausweichen. Als Fußballspieler wäre ich wahrscheinlich die Axt. Ich glaube jeder, der mit mir zusammen gespielt hat, weiß, dass ich ein netter Kerl bin. Aber sie wissen auch ganz genau, warum die Axt zu mir passt. Meine Devise ist nämlich: Pressschlag statt Traumpass!

Das Interview führte Louis Lambert für FuPa.net Mittelhessen.