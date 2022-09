Duell der Ex-Verbandsligisten in Gönnern geht an FC Gießen

Für Kickers-Kapitänin Tamara Nolte (links) gabs mit dem SV Erdhausen am Mittwoch in Roßdorf nichts zu holen, Jenny Geßner steigt mit Kreispokalsieger FSV Friedensdorf am Samstag daheim gegen Neuling Eschenburg in die neue Gruppenliga-Saison ein. Foto: Stefan Tschersich