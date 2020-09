"Ein enges Ding": Friedensdorf revanchiert sich für Pokal-Aus

Erdhausens Kapitänin Tamara Nolte (rechts) und die Friedensdorferin Luisa Siegel im Kampf um den Ball. Die männliche Anhängerschaft gibt sich chilliger. Foto: Jens Schmidt

HinterlandRevanche geglückt! Der FSV Friedensdorf hat im Hinterländer Duell der Frauenfußball-Gruppenliga den SV Erdhausen mit 1:0 besiegt und damit die Schmach vom drei Wochen zuvor erlittenen Pokal-Aus aus der Welt geschafft. In der Kreisoberliga musste die SG Angelburg II mit dem 3:5 in Sechshelden trotz namhafter Unterstützung aus dem Verbandsligateam die nächste Niederlage quittieren.

Gruppenliga

SV Kickers Erdhausen - FSV Friedensdorf 0:1 (0:1): Es war ein umkämpftes Derby. Friedensdorf ging schon nach fünf Minuten in Führung, als Jennifer Hartwig bei einem Eckball goldrichtig stand. Die Gäste waren im ersten Abschnitt überlegen und ließen Erdhausen nicht an die starken Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichen, wobei Erdhausen die besseren Tormöglichkeiten hatte. "Hätten wir aber die ein oder andere Konterchance cleverer ausgespielt, hätten wir auch das zweite Tor nachlegen können", erkannte andererseits FSV-Co-Trainerin Carmen Preisig. "Wir haben bei einer Ecke gepennt, Friedensdorf hatte das ein oder andere Mal Glück bei unseren Torchancen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Es war wie immer ein enges Ding", fasste Erdhausens Trainer Stefan Helfrich das Derbygeschehen zusammen.

Erdhausen: Jenny Muckenschnabl - Malina Krause, Chiara Schirach, Nele Schäfer, Tamara Nolte, Hannah Görg, Jessica Brück, Pascale Fett (28. Kim Haarmann), Kim Nolte (46. Marie Pfeiffer), Johanna Schlagl, Nadine Becker.

Friedensdorf: Kirsten Bergen - Anne Fett, Janina Klingelhöfer, Jennifer Hartwig, Kathrin Fett, Mathea Marie Michel, Emily Michel (60. Tamara Habiger), Jennifer Henn, Luisa Siegel (60. Diana Panek; 75. Stephanie Sauerwald), Fränzi Müller, Leonie Stenzel.

Kreisoberliga

SSV Sechshelden - SG Angelburg II 5:3 (3:1): Angelburg hatte aus der ersten Mannschaft die Leihgaben Hannah Interthal und Isabel Lewandowski mit an Bord. Dennoch vermochten die Gäste ihre individuellen Fehler nicht abzustellen. So unterlief Tamara Schwarz nach fünf Minuten ein Eigentor und nur Sekunden später bedeutete der nächste Fehler das 2:0 durch Celin Zabel. "Im Anschluss daran fanden wir besser ins Spiel, konnten uns aber nicht auf die harte Gangart des Gegners einstellen", bemerkt SG-Coach Meik Schiburr. Sechshelden bekam von Schiri Stefan Stahl auch gleich zwei gelbe Karten gezeigt. Auch bei Zabels Tor zum 3:0 (42.) waren die Gäste nicht ganz auf der Höhe. Sophia Hanßmann verkürzte noch auf 3:1 (45.) und nach der Pause sah es fünf Minuten lang ganz gut aus. Dann fiel das 4:1 durch Paula-Luisa Gladen (50.). Im Gegenzug verkürzte Hannah Interthal (52.). In den nächsten zehn Minuten verpassten die Gäste bei gleich drei Eins-gegen-Eins-Situationen den nächsten Treffer. Rebecca Hanßmann schoss der SSV-Torfrau in die Arme, während Hannah Interthal einmal knapp übers Tor schoss und einmal die Latte traf. In der 64. Minute führte der nächste Schnitzer der Angelburgerinnen zum 5:2 durch Linea Buhl. Sechshelden hatte danach noch weitere Chancen. Isabel Lewandowski betrieb stattdessen mit einem Heber, dem schönsten Treffer des Tages, noch einmal Ergebniskosmetik für den Gast (80.).

B-Liga Region

Der FSV Buchenau hat beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen II mit 1:2 die erste Niederlage hinnehmen müssen. Für den FSV traf Julia Werner (86.). Außerdem profitierte der SC von einem Eigentor der Hinterländerinnen. Das Duell zwischen dem SSV Endbach/ Günterod und dem FSV Friedensdorf wurde aufgrund eines Corona-Verdachts in den Reihen der Gastgeberinnen vorsorglich abgesagt.