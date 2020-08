Ein Herbst mit vier "englischen Wochen"

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf/Frankenberg"Alle waren dabei, alle waren sehr diszipliniert", so das Fazit von Klassenleiter Peter Schmidt nach der per Videonkonferenz abgehaltenen Rundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga Nord.

Jonas Stehling Mitglied im Kreisschiedsichterausschuss Marburg und beim Hessischen Fußballverband der "Koordinator Masterplan Amateurfußball", mahnte dass er bei seinen Einsätzen als Referee festgestellt habe, dass es bei der Einhaltung der Hygienekonzepte manchenorts noch etwas hapere. Der Kreisoberligaspielplan ist im September und Oktober mit insgesamt vier Mittwochspieltagen gespickt. Das Gros der Mannschaften geht am 29. November in die Winterpause, der Gladenbacher SC und die SG Bunstruth/Haina haben ihr Kräftemessen auf den 5. Dezember verlegt.

Das Stadtallendorfer Stadtteilderby SSV Hatzbach - TSV Erksdorf eröffnet am Freitag, 4. September, die Saison. Die vier Hinterländer Teams sind allesamt am Sonntag im Einsatz. Die Gladenbacher haben den TSV Kirchhain zu Gast, die SG Silberg/Eisenhausen empfängt die SF Blau-Gelb Marburg II in Silberg. Aufsteiger SG Wommelshausen/Dernbach ist Gast des SV Momberg, eines der Teams, die es unbedingt zu schlagen gilt. Vor der schwersten Aufgabe steht die SpVgg Wacker Frohnhausen im Heimspiel gegen Vizemeister FSV Cappel.

In der Saison 2020/21 wird es weder nach oben noch nach unten eine Relegation geben. Nur der Meister steigt auf und es gibt maximal fünf Absteiger. Ob tatsächlich weniger Teams die Klasse Richtung A-Liga verlassen müssen, hängt von der Zahl der Gruppenliga-Absteiger ab. Die Richtzahl der Kreisoberliga ist 17. "Dreizehnter musst du werden, wenn du sicher sein willst", bemerkt Peter Schmidt, "aber nach der Zahl der Absteiger hat keiner gefragt. Jetzt halten wir erst einmal die Luft an, dass es am ersten Septemberwochenende losgeht. Sowie wir nur einen Verein mit einem Infizierten haben, kriegen wir Probleme. Es hängt noch alles am seidenen Faden.

Florian Pankraz (SG Silberg/Eisenhausen) zeigte sich im Nachgang erstaunt, dass sich künftig die Gastvereine an der Trikotwahl der Gastgeber orientieren müssen.

1. Spieltag

Freitag, 4. September: SSV Hatzbach - TSV Erksdorf (18.30 Uhr).

Sonntag, 6. September: SG Oberes Edertal - SV Großseelheim, SG Silberg/Eisenhausen - SF/BG Marburg II, SV Momberg - SG Wommelshausen/Dernbach, FV Wehrda - SG Rennertehausen/Battenfeld, SpVgg Frohnhausen - FSV Cappel, VfL Dreihausen - TSV Amöneburg, Gladenbacher SC - TSV Kirchhain, SG Bunstruth/Haina - TSV Röddenau (alle 15 Uhr).