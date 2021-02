Eine Annullierung der Fußball-Saison ist kein Tabu mehr

Alexander Neul (Wetzlar): "Noch ist nichts spruchreif. Wir haben aus meiner Sicht noch genügend Zeit, die Hinrunde zu Ende zu spielen. Wir können die Entscheidungen der Politik und die Corona-Fallzahlen nicht voraussehen, deshalb müssen wir weiter abwarten. Ich werde aber noch im Februar mit den Vereinen meines Kreises eine Videokonferenz machen, um mir ein Stimmungsbild einzuholen." (tig)

Martin Seidel (Dillenburg): "Das Thema Annullierung ist eines, dass beim HFV nicht so gerne gehört, wohl aber dort gerade zumindest als Möglichkeit juristisch überprüft wird. Wir haben nicht mehr so viele Tage übrig. Wenn wir von der Deadline 18. April reden, dann hätte ich beispielsweise bei der Kreisoberliga kein Problem, diese bis zum 23. Juni durchzubringen. Aber je weniger Tage es werden, desto kritischer wird eine Fortführung der Saison. Doch das Problem der Annullierung ist, dass es keine Auf- und Absteiger gibt und wir wieder die dicken Klassen haben. Wir könnten dann zwar im Juli starten, allerdings wäre das dann mitten in der Wechselfrist und die Kader der Vereine wären noch nicht komplett. Und was passiert, wenn wieder im Oktober ein Lockdown kommt? Wenn wir annullieren, könnten wir im kommenden Herbst und Winter vor derselben Problematik wie in dieser Saison stehen." (tig)

Henry Mohr (Gießen): "Jörg Wolf ist nicht der Erste, der diesen Vorschlag aufmacht. Wir haben ihn in Gießen auch schon besprochen und immer mehr Vereine aus dem Kreis sagen mir, dass sie eine Annullierung für sinnvoll erachten. Ich persönlich bin kein Freund davon, die Runde mit in manchen Klassen noch zehn oder mehr Begegnungen in sechs Wochen durchzupeitschen. Und Mitte März wird nach den jüngsten politischen Entscheidungen sicher noch nichts losgehen. Eine Wertung mit Auf- und Absteigern ist, anders als im vergangenen Jahr, bei derzeit nur zehn oder elf absolvierten Partien ein No-Go. Deshalb freunde ich mich mit dem Gedanken der Annullierung immer mehr an. Allerdings nur für den Ligabetrieb, die Kreispokale sollen zu Ende gespielt werden." (tig)

Jörn Metzler (Limburg-Weilburg): "Es gibt weiterhin keinen Grund für eine vorschnelle Entscheidung. Wir warten ab, was die Politik vorgibt. Wenn ein komplettes Mannschaftstraining wieder möglich ist - und damit meine ich nicht Fünf gegen Fünf - brauchen wir drei oder vier Wochen Vorlauf, bis wir wieder in die Saison einsteigen könnten. Sollte das dann Mitte, Ende April möglich sein, sollte es machbar sein, die Hinrunde bis in den Juni hinein noch abzuschließen. Eine Annullierung wäre zwar möglich, wäre aber sportlich nicht der beste Weg." (bk)

Diether Achenbach (Biedenkopf): "Es gab im Vorfeld eine Besprechung der Kreisfußballwarte mit Jörg Wolf, wir denken alle genauso. Wenn es tatsächlich am 14. März weitergehen könnte, muss man den Vereinen und Spielern auch noch die Zeit geben, in den Wettkampfmodus zu kommen. Das müssen mindestens vier Wochen sein, dann bewegen wir uns schon in einem Zeitraum von Mitte April. Wenn man dann die Absicht hat, die Runde Mitte Juni zu beenden, bleibt nicht viel Zeit. In den unteren Klassen wäre das wegen der weniger zu absolvierenden Spielen vielleicht möglich, aber in der Verbands-, Gruppen- oder auch Kreisoberliga nicht. Zumal uns die Vereine letztes Mal schon auf den Weg gegeben haben, möglichst nicht so viele Englische Wochen aneinanderzureihen, da die Belastung zu hoch ist. Viele Vereine tendieren jetzt zu einer Annullierung der Runde, es gibt aber auch einen juristischen Aspekt." (csp)

Peter Schmidt (Marburg): "Im Kreis Marburg haben wir noch keinen Kontakt zu den Vereinen aufgenommen, da wir nach der letzten Verbandssitzung beschlossen hatten, dass das Präsidium einen Fragebogen für die Vereine erstellt, den wir dann an die Clubs weiterleiten. Das ist bis jetzt nicht geschehen. Ein Meinungsbild bei den Vereinen einzuholen ist aber nicht so schwer, das können wir auch selbst machen. Unabhängig von der Vereinsmeinung sind wir alle aber an die Vorgaben der Kreise gebunden, von daher sind uns mehr oder weniger wie allen anderen auch die Hände gebunden. Davon abgesehen sind wir mit dem Amateursport die letzten in der Kette, die Ansprüche stellen können. Die Zeitstränge werden aber immer geringer, gerade für Klassen mit 20 Mannschaften, wie etwa in der Verbandsliga." (csp)