Röddenau. Der Gladenbacher SC kann nach dem zweiten Spiel in der Fußball-Kreisoberliga Nord eine blütenweiße Weste vorweisen. Dem 3:0-Heimsieg gegen Kirchhain ließ die Mannschaft von Nils Waldschmidt am Samstag auch für Gastgeber TSV Röddenau eine Nummer zu groß und hat nach dem 4:0 (2:0)-Erfolg beste Aussichten die Tabelle auch am Sonntagabend noch anzuführen.

"Der Sieg der Gladenbacher ist verdient, vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen", sagte TSV-Pressesprecher Jörg Völlmig. "Die waren einfach eine Klasse besser.

Röddenau hielt zwar ordentlich dagegen, aber im Spiel nach vorne fehlte der Elf von Trainer Florian Kowalewski die Durchschlagskraft. Pech hatte Röddenau, dass Maximilian Muth nach sechs Minuten an der Latte scheiterte, auf der Gegenseite hatte Suat Öcalan eine Minute später das gleiche Pech. Nach 14 Minuten stand TSV-Kepper Dean Schengel im Mittelpunkt, als er einen an Niklas Schöck verschuldeten und von Marco Schott geschossenen Elfmeter parierte. Nach 36 Minuten war aber auch er machtlos, als Jason Barth nach einer Ecke per Kopf traf. Drei Minuten später erhöhte Ferhat Koc zum Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Röddenau hielt gut mit, war aber in der Offensive nicht zwingend genug. Die Gäste machten es besser. Jason Barth erhöhten mit einem Schuss aus 20 Metern (57.). Kurz darauf folgte schon das 4:0 (64.): Als Schengel der Ball aufgrund eines Platzfehlers versprang, brauchte Leonard Möller die Kugel nur noch ins leere Tor zu schieben. Die einzige weitere gute Chance der Gastgeber vergab Sebastian Schicke - wieder stand der Pfosten im Weg (78.). "Ich würde eher sagen, der Sieg ist ein Tor zu niedrig ausgefallen", kommentiert GSC-Coach Nils Waldschmidt das Geschehen. "Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet, viele gute Chancen herausgespielt. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Tore fallen. Das hat heute Spaß gemacht, von der ersten bis zur 90. Minute".

Röddenau: Schengel - Jurtschuk, Rampe, Gaydos, Arndt, Muth, Starck (67. Freiling), Hecker (84. Brück), Geisert, Imhof, Hartz (74. Schicke).

Gladenbach: Döpfer - Suat Öcalan, Veith, Koc, Hahn, Jonathan Barth, Schott, Möller (65. Usinger), Jason Barth, Schöck, Silas Barth (64. Kurt).

Schiedsrichter: Eric Friauf (Mengsberg). - Zuschauer: 70. - Tore: 0:1 Jason Barth (36.), 0:2 Ferhat Koc (39.), 0:3 Jason Barth (57.), 0:4 Leonard Möller (64.). - Besonderes Vorkommnis: Dean Schengel hält Foulelfemter von Marco Schott (14.).

Weiteres Spiel

SV Großseelheim - SG Bunstruth/Haina 4:1 (1:0): Bereits nach zwei Minuten brachte Maximilian Schüler der Marburger A-Liga-Meister im Aufsteigerduell in Führung. Er traf mit dem Rücken zum Tor per Kopf nachdem ein Mitspieler unbedrängt zur Flanke gekommen war. Danach allerdings erarbeitete sich Bunstruth/Haina ein optisches Übergewicht und hatte auch einige gute Chancen. So scheiterte Christian Sartison erst an der Latte (20.), und schoss dann über das Tor (22.). Doch nach dem Seitenwechsel kam Bunstruth nicht mehr ins Spiel. Die Folge waren weitere Gegentreffer durch Schüler (52., 65.) und ein Eigentor von Jonas Böhl (87.). Für die Gäste traf nur Sartison nach einer Ecke von Lukas Bornscheuer per Kopf.

Großseelheim: Niklas Schmidt - Debus (46. Gerber), Staffel, Roder, Holz, Fabian Hofmann, Schüler, Tautermann (73. Lukas Preis), Löber (62. Boland), Florian Hofmann, Orth.

Bunstruth/Haina: Böhl - Christian Sartison, Metz (76. Berneburg), Hörter (46. Moldovan), Thomas Hoffmann, Bornscheuer, Nicoara, Simon Hesse, Stimmler, Stefan Hoffmann, Martin Grebe.

Schiedsrichter: Sebastian Hensel (SC Viktoria Nidda). - Zuschauer: 150. - Tore: 1:0 Maximilian Schüler (2.), 2:0 Schüler (52.), 2:1 Christian Sartison (58.), 3:1 Schüler (65.), 4:1 Jonas Böhl (87., Eigentor).