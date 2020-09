Endbach/G. und Kickers-Reserve feiern erste Siege

Jetzt teilen:

Hinterland (omh). In der Frauen-B-Liga der Fußballregion haben zwei Hinterländer Teams am Mittwoch die ersten Saisonsiege gelandet. Verbandsliga-Neuling SG Angelburg feiert am Samstag in Gönnern seine Heimpremiere.

B-Liga-Region: Der SV Erdhausen II gewann bei der SG Hammerweiher mit 3:1 (1:1). Christina Solms brachte die Gastgeberinnen in Steinbrücken in Führung (19.), Indra Berning (34.) glich aus. Hannah Görg (65.) und Kim Haarmann (75.) schossen die Kickers zum Sieg und auf Platz 2. Der SSV Endbach/Günterod bezwang die SG Münchholzhausen/Dutenhofen II mit 1:0 (0:0). Nach einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit gingen die Teams engagiert in die zweite. Der SSV hatte gleich eine Großchance durch Selina AssmannDie hatte der Gästetorfrau den Ball weggeschnappt, konnte dann das Leder aber nicht kontrollieren (47.). Auch Claudia Becker hätte gegen die defensivstarken Gäste treffen können. Das gelang dann Carina Will nach einem schönen Alleingang von der Mittellinie über die Außenbahn bis auf die Torauslinie (75.). Ein Treffer Assmanns wurde nicht anerkannt, weil der Ball vorher im Aus gewesen sein soll. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich und hatten zwei, drei Mal den Torjubel auf den Lippen. Doch Fortuna war den Gastgeberinnen hold.

Am Samstag (17 Uhr) ist Hammerweiher beim FSV Buchenau zu Gast und die Lahnlusterinnen haben gute Aussichten auf den zweiten Sieg. Erdhausen muss im zeitgleichen Gastspiel beim TSV Bottendorf gewarnt sein, denn dort kam Spitzenreiter Hermannstein II nicht über ein 0:0 hinaus. Dem FSV Friedensdorf II sollte gegen die SG Eschenburg II (17 Uhr), die in Gambach 0:10 unterging, der zweite Sieg im zweiten Match gelingen.

Kreisoberliga: Der SG Angelburg II droht am Samstag (17.30 Uhr) die dritte Pleite. In Gönnern spielt die SG Eschenburg vor, die in zwei Partien 16 Tore ins Schwarze traf.

Angelburg feiert am Samstag Verbandsliga-Heimpremiere

Gruppenliga: Der FSV Friedensdorf (5./3 Punkte) hat bei Erdhausen vor Wochenfrist mit 1:0 den ersten Sieg geholt. Die Aufgabe am Samstag (17 Uhr) in Haddamshausen wird nicht leichter. Gastgeber FC Weimar (1./6) hat als einziges Team zwei Spiele gewonnen. Um 18.15 Uhr stehen die Erdhäuser Kickers (2./3) bei den SF/BG Marburg II (3./3) auf der Matte.

Verbandsliga: Die SG Angelburg (2./3) hat gleich ihr erstes Verbandsligaspiel gewonnen (2:1 beim SV Anraff) und darf am Samstag durchaus auf Platz 1 schielen. Zu Gast in Gönnern ist um 15.30 Uhr Schlusslicht DFC Allendorf/Eder (6./1), das zwar schon einen Punkt geholt, aber noch kein Tor geschossen hat. Zuletzt setzte es ein 0:3 in Anraff.