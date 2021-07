Erstrundenkracher des Fußball-Kreispokals steigt in Eisenhausen

In der vergangenen Pokalspielzeit hat sich die SG Wommelhausen/Dernbach mit den beiden Hinterländer Topteams gemessen, den FV Breidenbach geschlagen und den VfL Biedenkopf (links Jannik Lehnert) in die Verlängerung gezwungen. Im Auftaktspiel der Pokalrunde 21/22 in Wiesenbach sind Yanik Berberich (am Ball) und sein Team am Samstagnachmittag klarer Favorit. Foto: Jens Kauer