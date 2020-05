Ex-Tänzerin mit Siegeswillen

Tamara Nolte geht auch hin, wo's weh tun kann. In dieser Szene präsentiert sich die Kapitänin der Erdhäuser Kickers im Hinterländer Gruppenliga-Derby mit der SG Gansbachtal als sprunggewaltige Abfangjägerin. Foto: Jens Kauer

HinterlandWas fasziniert sie am Fußball? Was waren bislang ihre Karriere-Höhepunkte? An welche besonderen Momente auf dem Platz erinnern sie sich. In loser Folge lässt FuPa Mittelhessen in seiner Serie "Mittelhessens Spielführerinnen" die "Leaderinnen" heimischer Frauenfußballteams über ihren Sport, ihre aktuelle Situation aber auch über private Dingen zu Wort kommen. Heute stellt sich Tamara Nolte (23) vom Hinterländer Gruppenligisten SV Kickers Erdhausen dem Frage- und Antwort-Spiel.

Mit dem Fußball begonnen habe ich im Alter von... 11 oder 12 Jahren bei... Kickers Erdhausen.

Für den Fußball habe ich mich entschieden, weil...

meine ganze Familie Fußball gespielt hat, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester. Ich war zunächst beim Tanzen gelandet, das hat sich aber schnell gegeben.

Meine Lieblingsposition ist...

ist eigentlich die "Sechs". Aber ich habe sehr oft auf der Libero-Position gespielt und kurz vor dem Saisonabbruch auch mal auf der "Zehn". Zu mehr als diesem Versuch kam es dann aber ja nicht mehr.

Ein besonderes Spiel, an das ich mich erinnern kann, war...

ein Freundschaftsspiel gegen die Damenmannschaft von Kickers Offenbach, die in der Hessenliga gespielt hat. Dann wurden wir da auch zu einem Spiel der Herren ins Stadion eingeladen, das war schon ein cooles Erlebnis.

Mein größter sportlicher Erfolg war bislang...

sicherlich meine Zeit in der Verbandsliga mit dem FSV Friedensdorf. Aber auch einen Pokalsieg konnte ich schon feiern.

Das kurioseste Erlebnis auf dem Fußballplatz:

Ich habe mal auf der Linie gestanden und mit der Hand ein Tor verhindert. Glücklicherweise hat das der Schiedsrichter übersehen. "Erlebnisse" sind aber wohl generell fast alle Spiele auf unserem Hartplatz. Andere Mannschaften, die dort hingekommen sind, haben schon gefragt, ob das der Parkplatz oder eine Flugzeuglandebahn ist (lacht).

Mein persönliches Ziel im aktiven Fußball ist,...

nochmal den Kreispokal zu gewinnen.

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben, dann...

finde ich, dass wir eine wirklich bunt gemischte Truppe beisammen haben, die schon so etwas wie eine kleine Familie geworden ist. Wir haben gemeinsam sehr viel Spaß in Training und Spiel, aber auch abseits des Platzes. Ich denke, feiern können wir auch sehr gut.

Spielführerin meiner Mannschaft zu sein, ist für mich etwas Besonderes, weil...

ich als Vorbild voran gehe und ich versuche, mit meinem Siegeswillen alle anzustecken.

Die Leser sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, weil...

bei uns eigentlich immer gute Stimmung ist und wir die beste Mett- und Bratwurst weit und breit haben.

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere,...

versuche ich auch privat viel Sport zu machen und mich fit zu halten. Ich laufe, fahre Rad oder mache auch meine Kraftübungen. Natürlich treffe ich mich aber auch gerne mit Freunden.

Loswerden möchte ich unbedingt noch,...

dass wir zu unserem 100. Vereinsjubiläum im kommenden Jahr endlich unseren Kunstrasenplatz bekommen, worauf wir uns richtig freuen. Zugleich würde ich auch jede, die Interesse hat, gerne mal zu uns einladen, um bei uns mitzutrainieren. Es ist für uns auf dem Dorf natürlich nicht so leicht, Spielerinnen zu bekommen.

